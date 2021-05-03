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CTP: “Gazetecilere baskı ve tehdit arttı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) gazetecilere baskı ve tehdidin arttığı bir dönemden geçildiğini iddia etti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:30
CTP: “Gazetecilere baskı ve tehdit arttı"
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CTP, Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü büyük sıkıntılarla karşılıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte çok daha ciddi boyutlara ulaşan hak ihlalleri, düşünce özgürlüğüne darbe, gazeteciye baskı ve tehdidin arttığı bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın emekçilerinin bazılarının iş güvenliği olmadan ya da sosyal yatırımları yapılmadan, bazılarının ise düşük ücret karşılığı çalıştırıldığına işaret edilen açıklamada, Basın-İş Yasası’nın da uygulanmadığı kaydedildi.

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KUZEY KIBRIS 76’NCI SIRADA 

Açıklamada, “Mart ayı içerisinde açıklanan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSB) raporuna göre, Kıbrıs’ın kuzeyi dünya basın özgürlüğü sıralamasında 76’ncı sırada yer alırken, Kıbrıs’ın güneyi 26’ncı sırada yer alıyor” denildi.

CTP’nin basının daha özgür olduğu, basın emekçilerinin emeğinin karşılığını aldığı şartları yaratabilmek için çalışacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 03.05.2021 15:02
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