banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
2 Aday kaldı…
2 Aday kaldı…
banner405
Flaş Haber
Kamuda yaz mesaisi başladı
Kapat

CTP: “Federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer alması AB’nin de önceliği olmalı”

CTP, federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer almasının AB’nin de önceliği olması gerektiğini kaydetti.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:15
CTP: “Federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer alması AB’nin de önceliği olmalı”

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada bugünün, Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan 9 Mayıs 1950 Schuman Bildirgesi'nin yıl dönümü olup Avrupa Günü olarak kutlandığı hatırlatıldı.

banner341
“Avrupa Birliği; insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi temel değerler üzerine kurulmuştur. Kıbrıs Türk halkı da bu temel değerleri benimsemektedir. Özgürlük, demokrasi ve eşitlik için mücadelenin devam ettiği Kıbrıs’ta, söz konusu temel değerlere olan ihtiyaç da her zamankinden daha fazladır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, toplumlar arasında devam eden siyasi soruna ve bölünmüşlüğe rağmen Güney Kıbrıs, 2004 yılında Avrupa Birliği'ne üye olurken, Yeşil Hat’ın  kuzeyinin  müktesebatın dışında bırakıldığı belirtildi.

Kıbrıs Türk toplumunun, 2004 kapsamlı çözüm ve AB’ye entegrasyon planı referandumunda ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde, sosyal ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra AB uyum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Yeşil Hat ve Mali Yardım Tüzükleri’nin yürürlüğe girdiği dile getirilen açıklamada, “Siyasi sorunun devam etmesi, Kıbrıs Türk toplumu ile AB arasındaki ilişkileri potansiyelin hayli gerisinde bırakmıştır. AB’nin temel ilkeleriyle bağdaşmayan bu anomali kabul edilebilir değildir. Kıbrıslı toplumların eşit hak ve statülerini gözeten bir federal çözümle sorunun tarihe gömülmesi ve Kıbrıs’ın bir bütün olarak birlik içerisinde yerini alması, tüm Kıbrıslıların olduğu gibi Avrupa Birliği’nin de önceliği olmalıdır!” ifadeleri kullanıldı.

banner360
Son Güncelleme: 09.05.2022 20:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar hükümeti kurma görevini UBP milletvekili Üstel’e verdi
Tatar hükümeti kurma görevini UBP milletvekili Üstel’e verdi
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Işık: “Arpa ve buğdaya yeni zam talebi kabul edilemez”
Işık: “Arpa ve buğdaya yeni zam talebi kabul edilemez”
Manga: “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC yolunda birlikteyiz”
Manga: “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC yolunda birlikteyiz”
Mamülcü: “KKTC siyaset arenası sözün bittiği yerde”
Mamülcü: “KKTC siyaset arenası sözün bittiği yerde”
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim