CTP: “Federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer alması AB’nin de önceliği olmalı”

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada bugünün, Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan 9 Mayıs 1950 Schuman Bildirgesi'nin yıl dönümü olup Avrupa Günü olarak kutlandığı hatırlatıldı.

“Avrupa Birliği; insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi temel değerler üzerine kurulmuştur. Kıbrıs Türk halkı da bu temel değerleri benimsemektedir. Özgürlük, demokrasi ve eşitlik için mücadelenin devam ettiği Kıbrıs’ta, söz konusu temel değerlere olan ihtiyaç da her zamankinden daha fazladır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, toplumlar arasında devam eden siyasi soruna ve bölünmüşlüğe rağmen Güney Kıbrıs, 2004 yılında Avrupa Birliği'ne üye olurken, Yeşil Hat’ın kuzeyinin müktesebatın dışında bırakıldığı belirtildi.

Kıbrıs Türk toplumunun, 2004 kapsamlı çözüm ve AB’ye entegrasyon planı referandumunda ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde, sosyal ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra AB uyum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Yeşil Hat ve Mali Yardım Tüzükleri’nin yürürlüğe girdiği dile getirilen açıklamada, “Siyasi sorunun devam etmesi, Kıbrıs Türk toplumu ile AB arasındaki ilişkileri potansiyelin hayli gerisinde bırakmıştır. AB’nin temel ilkeleriyle bağdaşmayan bu anomali kabul edilebilir değildir. Kıbrıslı toplumların eşit hak ve statülerini gözeten bir federal çözümle sorunun tarihe gömülmesi ve Kıbrıs’ın bir bütün olarak birlik içerisinde yerini alması, tüm Kıbrıslıların olduğu gibi Avrupa Birliği’nin de önceliği olmalıdır!” ifadeleri kullanıldı.