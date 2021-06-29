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CTP eylemlerine devam ediyor

29 Haziran 2021 Salı 17:30
CTP eylemlerine devam ediyor
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ERHÜRMAN: “BU YÜRÜYÜŞ BARIŞI, ÇÖZÜMÜ, FEDERASYONU GETİRENE KADAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefke ve İskele’nin ardından dün gece Gazimağusa’da eylem gerçekleştirdi.

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CTP’den verilen bilgiye göre, eylem kapsamında, Mağusa Anıt Çemberi ile Mağusa Gençlik Merkezi arasında yürüyüş düzenlendi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eylemde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu iki devletli politika ve hükümetin tavırlarını eleştirdi ve hükümet istifaya çağırdı.
 
Hükümete “vurdumduymazlık, halkı fakirleştirme, hukuk tanımamazlık ve faili meçhul cinayetlerin üzerlerine gitmeme eleştirisinde bulunan Erhürman, “Sokakta olmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü birileri Kıbrıslı Türkleri yok etmeye yemin etti ve bir hükümet kurdu ancak bu hükümet, hükümetten öte felaket oldu başımıza” dedi.
  
Eşit egemenlik veya iki devletli çözümün mümkün olmadığını ifade eden Erhürman, “Çözüm iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyonla gelecek. 50 senedir bunu söylüyoruz” şeklinde devam etti.

Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke görmek istediğini belirterek,  “Bu yürüyüş, bu hükümet müsvettesini devirene kadar, bu ülkede Kıbrıslı Türklerin hak ettiği yönetimi getirene kadar ve elbette barışı, çözümü, federasyonu getirene kadar aralıksız devam edecek” dedi.

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Son Güncelleme: 29.06.2021 17:41
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