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CTP: “Eğitimde kaos yarattınız”

CTP Eğitim Çalışma Grubu, Hükümeti, pandemi sürecinde eğitim adına nitelikli hiçbir uygulama hayata geçirememek ve eğitimde kaos yaratmakla suçladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 17:45
CTP: “Eğitimde kaos yarattınız”
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CTP Eğitim Çalışma Grubu, Hükümeti, pandemi sürecinde eğitim adına nitelikli hiçbir uygulama hayata geçirememek ve eğitimde kaos yaratmakla suçladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, CTP Eğitim Çalışma Grubu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ciddi eğitim kayıplarıyla sonlandırıldığına işaret ederek, geçen ders yılı sonlarında gelen davet üzerine toplantıya katılarak düşüncelerini aktardıklarını ancak ikinci bir davet almadıklarını ve yaptıkları önerilerin de dikkate alınmadığını iddia etti.
Açıklamada, “Süreç içerisinde en az sağlık kadar önemli olan eğitim alanında bakan değişikliğine de gittiniz. Bir yandan yeni Bakanın hiçbir planlama ve program içermeyen ‘öğretmen, idari personel ve diğer çalışanlar aşılanmadan okulları açmam’ söylemi, diğer yandan yeni Sağlık Bakanı’nın öğretmenlik mesleğine bakış açısı ve bu meslek grubundaki herkesi rencide eden tutumu, yapılan aşı programının sağından solundan deldirilip kalbura çevrilmesi, çelişkileriniz, katılımcılık anlayışından uzak kararlarınız bugünkü kaotik ortamı yarattı” denildi.

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“BİR NESLİN KAYBOLMASINA NEDEN OLUNUZ”
Eğitimde bir yılın ve bir neslin kaybolmasına neden olunduğu ve fırsat eşitsizliğinin derinleştirildiğinin savunulduğu açıklamada, tutarsız bir tavır sergilendiği ve alınan kararların günü kurtarmaya yönelik olduğu ifade edilerek, öğretmen, öğrenci ve veli üzerinde moral bozukluğu, eğitimde ise kaos yaratıldığı öne sürüldü.
Bilimsel verilere bağlı tüm sağlık önlemleri alınarak eğitim öğretim faaliyetlerinin okullarda başlatılmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, “Ne var ki bu yapı ve bu anlayışla bunu başarmanız mümkün değildir. Hep yaptığınız şeyi, yine yapıyorsunuz. Kendi iç kavgalarınızın ve beceriksizliğinizin bedelini başkalarına yüklemeyi, sektörleri, kurumları ve örgütleri karşı karşıya getirmeyi çok iyi beceriyorsunuz. Kıbrıs Türk Halkına verebilecek hiçbir şeyinizin kalmadığını siz de çok iyi bildiğiniz halde halk iradesinin tecelli etmesine de uzak duruyorsunuz. Bir neslin kaybedilmesine neden oldunuz, eğitimde tam bir kaos yarattınız. Yeter artık!” ifadelerine yer verildi.
 

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Son Güncelleme: 29.03.2021 17:51
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