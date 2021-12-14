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CTP, Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni (KTEB) ziyaret ederek, sektördeki sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

14 Aralık 2021 Salı 15:15
CTP, Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, milletvekili Sıla Usar İncirli ile milletvekili adayları Kemal Derviş Deniz, Ceyhun Ümiter ve Ceyhun Birinci eşlik etti. KTEB Genel Başkanı Umut Öksüz’e de, KTEB yönetim kurulu üyeleri, ecza deposu yetkilileri ve eczacılar eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eczacılıkta yaşanan sıkıntılara işaret ederek, bu konuda Cumhurbaşkanı ile hükümeti “sorunlara karşı duyarsız kalmakla” suçladı. Erhürman, devletin ilaçlardan aldığı yüzde 5’lik KDV’den vazgeçebileceğini ifade etti.

Dünyada pandeminin olduğunu, Türk Lirası’nın hızla değer kaybettiğini ve bunların bir sorun olduğunu belirten Erhürman, “Bu iki problemle sınırlı kalsaydık ve geriye kalanını yönetebilseydik, diğer ülkelerin gördüğü hasar kadar hasar görecektik. Biz bu ikisinin yanına üçüncüyü de ekledik. Arkadaşlar yönetmiyor, her şeyi kendi haline bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, Türkiye’nin, pandemiden dolayı grip aşısına ve bazı ilaçlara ihracat yasağı koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“İhracat yasağı KKTC için kalksın mücadelesini, İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü’nün açıklamasından okumuştum. Ülkemizde ihracat yasağı dolayısıyla grip aşısı gelmiyorsa, insanlarımız da güneyden grip aşısı teminine yönleniyorsa bir sıkıntı vardır. Sürekli Türkiye’ye giden Sayın Ersin Tatar bir zahmet gitmişken keşke bir de bu konu hakkında görüşse, bir telefon açsa.”

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Erhürman, diğer aşılarda da sıkıntının devam ettiğini ve buna karşı tamamen duyarsız bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu savundu. Duyarsız davrananların buradaki yetkililer olduğunu ifade eden Erhürman, sorunları aktarma konusundaki duyarsızlığın daha ne kadar süreceğini sordu.

Tufan Erhürman, “2018’de bırakın ilacı, temizlik malzemelerine kadar KDV’yi de gümrük vergisini de kaldırmıştık. Pahalı olduğu için kullanmak zorunda olduğu ilacı kullanmamak zorunda kalıyorsa insanlar, devlet bir zahmet yüzde 5’lik KDV’den vazgeçsin” dedi.

Bunların yapılamayacak iş olmadığına vurgu yapan Erhürman, kendilerinin 2018’de tüm bunları yaptıklarını kaydetti. Çok ciddi bir duyarsızlıkla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erhürman, “İlaç Eczacılık Dairesi’nde denetmen eczacı yok. Mevsimlik işçi diye alınan yüzlerce işçi var Sağlık Bakanlığı’nda... Aldılar ama ihtiyaç duyulan alanlara kimseyi almadılar. Çünkü uzmanlık gerektiren alanlarda Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden gelecek. Torpil mekanizması işlemeyecek” diye konuştu.

“PANDEMİ BİZE ÖĞRETTİ Kİ ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

Tufan Erhürman, ülkede üretimin, ilaç alanında da çok önemsediği bir konu olduğunu belirtti. Üretebilecek ne varsa, üretilmesi gereken bir dönemden geçildiğini dile getiren Erhürman, bütün dünyanın bunu yaptığını hatırlattı.

Açıklamaya göre, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de, ülkenin en büyük sıkıntısının denetim olduğunu ifade ederek, ilaç ve ecza sektöründe şu an denetimin sıfır olduğunu savundu, eleştirilerde bulundu.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 16:23
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