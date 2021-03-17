CTP DISI’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, bugün Kıbrıs’ın güneyindeki DISI’yi ziyaret ederek Genel Başkan Averof Naofytou ve heyetiyle Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek gayrı resmi 5 + BM toplantısı öncesinde fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Genel Başkan Tufan Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fikri Toros, Örgütlenme Sekreteri ve Mağusa milletvekili Asım Akansoy ile Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam eşlik etti.