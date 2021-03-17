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CTP DISI’yi ziyaret etti

Güney Lefkoşa’da bulunan DISI Genel Merkezi’ndeki görüşme 10.30’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:20
CTP DISI’yi ziyaret etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, bugün Kıbrıs’ın güneyindeki DISI’yi ziyaret ederek Genel Başkan Averof Naofytou ve heyetiyle Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek gayrı resmi 5 + BM toplantısı öncesinde fikir alışverişinde bulundu.

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Ziyarette Genel Başkan Tufan Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fikri Toros, Örgütlenme Sekreteri ve Mağusa milletvekili Asım Akansoy ile Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
CtpDışı
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