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CTP DİSİ’yi kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden Averof Neofytou başkanlığındaki DİSİ heyetiyle bu sabah bir görüşme gerçekleştirdi.

03 Mart 2021 Çarşamba 16:00
CTP DİSİ’yi kabul etti
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Parti Genel Merkezi’nde saat 10.00’da başlayan görüşmede, beş artı BM toplantısı çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili yaşanmakta olan gelişmeler, AB’den aşı temini, İngiliz yurttaşlarının güneyden kuzeye geçişi konusunda yaşanması muhtemel sorunlar, hellim tescili ve hellimin ve zeytinyağının Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ihracatı ile ilgili konular ele alındı. Görüşmede CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fikri Toros, Örgütlenme Sekreteri ve Mağusa milletvekili Asım Akansoy ile Yerel Yönetimler Sekreteri Fikri Toros yer alırken, DİSİ’den Genel Başkan Averof Neofytou ve heyet üyeleri Charalambos Stavrides ile Giorgios Georgiou hazır bulundu. Görüşmenin ardından iki parti lideri açıklama yaptı.

SİYASİ EŞİTLİK VURGUSU

Genel Başkan Tufan Erhürman, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, DİSİ Genel Başkanı Averof Neofytou ve ekibiyle yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, beş artı BM toplantısı öncesinde, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyonda siyasi eşitliğin olmazsa olmaz niteliğinin altını çizdiklerini aktardı. Erhürman, desantralize federasyon formülünde de federal devlet düzeyinde dönüşümlü başkanlık ve en az bir olumlu oy ilkelerinin vazgeçilmez olduğunu vurguladıklarını belirtti.

AŞILARIN KUZEYE TEMİNİ

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Görüşmede aşılar konusunu da gündeme getirdiklerini dile getiren Erhürman, AB’den temin edilen aşıların Kıbrıs Türk halkına ayrılması gereken kısmının şu ana kadar ciddi oranda bir eksiklikle kuzeye gönderildiğini ve DİSİ’nin bu konuda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni uyarması gerektiği noktasındaki görüşlerini de paylaştıklarını belirtti. Hellim tescili ve eş zamanlı olarak hellimin Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ihracatının da görüşmede ele alındığını söyleyen Erhürman, Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak değeri olan hellim konusunda Onuncu Protokol’e uygun bir çözüm bulunması amacıyla ortak girişimde bulunmanın önemine dikkat çektiklerini açıkladı.

YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINDAKİ İHRACAT

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracatının önünde AB Hukuku çerçevesinde bir engel bulunmadığı AB organları tarafından da teyit edilen işlenmiş gıdalar, özellikle işlenmiş zeytin ve zeytinyağı konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından konulan engellerin bir an önce kaldırılması konusundaki hassasiyetlerini de görüşmede dile getirdiklerini belirten Erhürman, Neofytou’dan bu yönde girişim yapmasını istediklerini söyledi.

İNGİLİZ TURİSTLERİN KUZEYE GEÇİŞLERİNDE YAŞANABİLECEK SORUNLAR AKTARILDI

Son günlerde gündeme gelen kuzeyde ikamet edenler ve Kıbrıslı Türk olup da KKTC vatandaşlığı taşımayanlar dahil İngiliz vatandaşlarının güneyden kuzeye geçişleri konusunda yaşanması muhtemel sorunları da Neofytou ve ekibiyle paylaştıklarını aktaran Erhürman, bu konuda da gerekli girişimlerin gecikmeksizin yapılmasının yaşamsallığını muhataplarına aktardıklarını belirtti. Erhürman, yaptığı açıklamada, DISI ile beş artı BM toplantısı öncesinde kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelmek konusunda görüş birliğine vardıklarını da söyleyerek, bu görüşmelerin sürdürülmesinin hem Kıbrıs sorununun kapsamlı çözüme ulaştırılması, hem de iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece olumlu olduğunun altını çizdi.

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Son Güncelleme: 03.03.2021 16:49
Anahtar Kelimeler:
CtpDışı
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