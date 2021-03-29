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CTP'den Tatar'a eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 47 yıl önce hayatını kaybeden savaş mağdurlarının cenazelerine yönelik yaptığı açıklamayı eleştirerek, “Hem insan haklarına, hem de yasalarımıza terstir” ifadelerini kullandı. 

29 Mart 2021 Pazartesi 13:15
CTP'den Tatar'a eleştiri
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CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’nı insanların acılarına saygılı olmaya davet ediyoruz. Her ailenin en sevdikleri ve en yakınları için kendi yasını tutma, kendi cenazesini kendi inançlarına ve duygularına göre organize etme hakkı vardır.” denildi.
Açıklamada, yaşadığı büyük kayıpların ardından ömrünü Kıbrıs’ta toplumların yakınlaşmasına adayan, Avrupa Yurttaşlık Ödülü sahibi Hüseyin Rüstem Akansoy’un annesi ve 4 kardeşini Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde sivil törenle toprağa verme tercihinin saygıyı hak ettiği belirtildi. 
Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları Düzenleyen Yasa’nın ailelere sivil tören düzenleme hakkı verdiğine işaret edilen açıklamada, “Bir Cumhurbaşkanı bunu bilmeli, en azından, bir açıklama yapmadan önce hukukçularına danışmalıdır.” ifadeleri kullandı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kurulduğu günden beridir savunduğu ilkeler temelinde, milliyetçiliğin ve militarizmin bu adaya yaşattığı acıların bilinciyle, barışa, insan hak ve özgürlüklerine inanan bir duruş sergilemeye devam edecektir.  CTP, her dönemde ve adanın her yerinde, savaş mağduru tüm insanların acılarına empatiyle yaklaşırken, bu acıların yeniden yaşanmaması için Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm mücadelesini sürdürecektir.
Savaşta yakınlarını kaybetmiş ailelerin acılarını hiçe sayarak, bundan siyasi pay çıkartmak peşinde koşan Cumhurbaşkanı Tatar’ı, insan vicdanına sığmayan açıklamalarından dolayı acılı Akansoy ailesinden özür dilemeye çağırırız.”
 

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Son Güncelleme: 29.03.2021 14:35
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarCtp
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