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CTP'den hükümete çağrı

Cumhuriyetçi Türk Partisi yazılı açıklama yaparak hükümete hayvan üreticileriyle uzlaşı çağrısı yaptı..

01 Haziran 2021 Salı 14:36
CTP'den hükümete çağrı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkede tam bir kaos yaşanıyor. UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti koltuklarını korumak dışında hiçbir alanda bir yönetim kapasitesi ortaya koyamıyor. Kendi içinde iletişimi olmayan hükümet, halkın tüm kesimleriyle de bağlarını koparmıştır. Çözüm değil kriz üreten hükümetin insanımızı geleceğe taşımak ve hayatımızı iyileştirmek potansiyeli yoktur. Hayvan üreticileri sokaktadır. Üretici alacağını istiyor. Emeğinin karşılığını, alın terine değer verilmesini, en zor şartlarda sürdürdükleri üretimin karşılık bulmasını istiyor. Hükümeti, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği’yle diyaloğa ve üreticilerinin sorunlarına çözüm üretmeye çağırıyoruz.

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Üreticiden, emekçiden, işçiden, iş dünyasından, toplumun tüm kesimlerinden uzaklaşan ve tek gündemi, yeni atamalar ve hukuksuzlukla konumunu korumak olan azınlık hükümetini bir kez daha istifaya çağırıyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

01.06.2021"

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Anahtar Kelimeler:
CtpHayvancılar Eylem
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