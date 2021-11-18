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CTP'den Gazimağusa Belediyesi çalışanlarına destek

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti ve eylemlerine destek belirtti.

18 Kasım 2021 Perşembe 12:45
CTP'den Gazimağusa Belediyesi çalışanlarına destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa Belediyesi’nde 20 gündür maaş alamayan çalışanların evine ekmek götüremediğini belirterek, bu insanların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Erhürman, parti olarak üzerlerine düşeni yapacakları sözünü verdi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti ve eylemlerine destek belirtti.

Erhürman’a ziyaretinde, milletvekilleri Doğuş Derya, Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da eşlik etti.

Ziyaet sırasında konuşan Tufan Erhürman, “Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sıkıntınızı içimizde hissediyoruz. En derin dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Mücadelenizi saygıyla destekliyoruz” dedi.

“MAĞUSA BELEDİYESİ İÇİN BU BİR KADER DEĞİLDİR”

Erhürman, “CTP adına dayanışmamızı bildirmek üzere buraya geldik” dedi. Bu yılın başında belirlenen, belediyelerin katkı paylarının son derece düşük olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu merkezi idarenin aslında çok ciddi bir hatasıydı. Pandemi döneminde en fazla sokakta olan belediye emekçileriydi. Belediyelerin ayrıca desteklenmesi gerekirdi bu dönemde” diye konuştu.

Pandemiyi yaşayan belediyenin sadece Mağusa Belediyesi olmadığına dikkat çeken Erhürman, diğer belediyelere bakıldığı zaman pek çoğunun maaş ödemesinde bir sıkıntı yaşamadığını ifade etti. “Mağusa Belediyesi için bu bir kader değildir. Gereksiz giderleri kıstığınız zaman bu hesabı yapmanız mümkündü” diyen Erhürman, belediye emekçilerinin 20 gündür maaş alamamasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

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“BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Merkezi idareyle ilgili gerekli girişimleri yapacaklarını belirten Erhürman, öngörülebilirliğin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Erhürman, “Bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecek? Buna hiçbirimiz göz yumamayız. Hiçbirimiz görmezden gelemeyiz” diye konuştu. Bu sorunun giderilmesi için CTP olarak görevlerinin farkında olduklarını söyleyen Erhürman, “Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sıkıntınızı içimizde hissediyoruz. En derin dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Mücadelenizi saygıyla destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZÜŞEN: BELEDİYE CİDDİ BİR ÇIKMAZ İÇİNDE

Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ise, CTP heyetine eylemlerine destek verdiği için teşekkür etti. CTP’nin katkısının önemli olduğuna dikkat çeken Özüşen, “Umarız belediyelerden sorumlu olan bakanlık da gereken ilgiyi, alakayı gösterir” dedi.

Eylemin 20’nci gününde olduklarını kaydeden Özüşen, henüz ödenemeyen personel ve üyelerinin olduğunu vurguladı. Eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Özüşen, “Esas sorun şu an ödenmemekle birlikte ay başında yaşayacağımız ekonomik sorundur. Bugün itibarıyla personelin ne zaman ve nasıl ödeneceği henüz açıklanmamıştır. Belirsizlik vardır” dedi.

Mağusa Belediyesi’nin ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu kaydeden Özüşen, ilgili bakanlıktan ve meclis üyelerinden destek istediklerini söyledi. Özüşen, ay sonu itibarıyla belediyenin artık çalışamaz duruma geleceğini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 14:12
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