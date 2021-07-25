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CTP'den açıklama

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “uyarılar dikkate alınsın, çözüm zeminine geri dönülsün” açıklamasında bulundu.

25 Temmuz 2021 Pazar 08:45
CTP'den açıklama

CTP, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın, 23 Temmuz 2021 tarihinde kapalı Maraş’la ilgili yapmış olduğu açıklama ile, Kıbrıs sorununun uluslararası niteliğini ve kapsamlı çözümü ile ilgili atılması gereken adımların çerçevesini bir kez daha ortaya koyduğunu, ilgili tarafları uyardığını kaydetti.

Kıbrısta karşılıklı kabul edilebilir ve kapsamlı çözüm yönünde atılması gereken adımların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çözüm ile ilgili kararlarında belirtildiğini ifade eden CTP, “Halkların görüşleri ile oluşmuş olan bu kararlar, adil ve kalıcı bir çözüme gidecek olan yolu da ifade etmektedir” dedi.

Yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyinin Kıbrısta federal çözümle ilgili Genel Sekreterin çabalarına destek belirterek siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonun Kıbrıslıların isteklerine uygun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm taahhüdünü teyit ettiğinin belirtildiğini dile getiren CTP, şunları kaydetti:

“Uluslararası iradenin, siyasi eşitliğe dayalı, adil, kalıcı ve kapsamlı’ bir Federasyon konusundaki güçlü duruşu Kıbrıslı Türkler açısından son derece önemlidir.

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Kapalı Maraş konusunda atılacak adımların çözüm sürecinin önüne geçmemesi, Birleşmiş Milletler ile mutlaka istişare edilerek değerlendirilmesi sürekli gündemde tuttuğumuz bir konu olmasına karşın, malum zihniyet iç siyasetteki ben yaparım olurtavrını, uluslararası bağlamda da göstermeye kalkmış, uyarılarımızı göz ardı etmiştir.

Uluslararası hukuka uygun açılmayan Kapalı Maraş uluslararası yatırım çekmeyeceği gibi, Kıbrıslı Türklerin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine de katkı koyamaz. Sadece fetih zihniyetin kendini tatmin etmesine yarar. BM Güvenlik Konseyinin Maraş ile ilgili Ekim 2020 tarihli pozisyona geri dönme çağrısı dikkate değerdir. Bu çağrı, Kıbrıs sorunundaki tüm dengeleri yok edici tek taraflı hamlelere karşı güçlü bir uyarıdır.

Bugün, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlükten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı büyük mağduriyetin bedeli maceracı, dünyadan kopuk adımlar nedeniyle daha da artmıştır.  Diplomasiden uzak, dünya devletleri ile ilişkileri berhava edecek şekilde atılan bu ve benzeri fetih zihniyeti adımlarının zararını halklar görmektedir. Kıbrıs sorunu gibi hassas dengeler üzerinde ilerleyen uluslararası bir konuda, herkesi bu tür maceracı adımlardan vazgeçmeye davet ederiz. Adada elde edilecek olan adil bir çözümün yolu ve yöntemi bellidir. O da siyasi eşitlik temeli güçlendirilmiş, kalıcı ve kapsamlı federasyondur. BM Güvenlik Konseyi kararlarının bu yöndeki güçlü vurgusu, gerek adamız gerekse bölgemiz açısından son derece önemlidir.”

Açıklamada, şunlar da ifade edildi:

“CTP olarak, bu kritik aşamada, tüm tarafları sağduyuya, ortak zemin olan BM Güvenlik Konseyinin çözüm ile ilgili kararlarına dönmeye;  bu bağlamda adil, kalıcı bir çözüm için çalışmaya davet eder, siyasi eşitliğe dayalı bir çözümün gerek Ada gerekse bölge halklarının tek çıkar yolu olduğunun altını çizeriz.”

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Son Güncelleme: 25.07.2021 09:35
Anahtar Kelimeler:
Ctp
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