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CTP'den açıklama

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bağımsız yargıya müdahale edilmesine izin vermeyeceğini, Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarının itibarsızlaştırılmasına, işlevsiz hale getirilmesine karşı mücadeleyi sürdüreceğini bildirdi.

16 Nisan 2021 Cuma 14:45
CTP'den açıklama
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CTP, Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın iki maddesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamaya işaret ederek,  bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.


“KIBRIS TÜRK HALKININ KURUMSAL YAPISINA, DEMOKRASİSİNE VE HUKUK DÜZENİNE AÇIK MÜDAHALE”
“Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devlet görevlisinin son derece ağır ithamlarla KKTC yargısını hedef göstermesi, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına, demokrasisine ve hukuk düzenine açıkça müdahale anlamına gelmektedir” denilen CTP açıklamada şunlar kaydedildi:

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“Partimiz, böyle bir açıklamanın yapılmasını Türkiye ile tesis edilmesi gereken karşılıklı saygıya dayalı ilişkiye büyük bir darbe indirmek anlamına geldiğini düşünmektedir. CTP, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllardır bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin, halkımızın kendi kurumlarıyla kendini yöneteceği demokratik işleyiş ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme ulaşma hedefi ile adada kök salmak olduğuna inanmaktadır. 
Her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının kurumlarına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Demokratik düzenin vazgeçilmez güvencesi olan bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyecek, kurumlarımızın itibarsızlaştırılması ve işlevsiz hale getirilmesine karşı mücadele etmeyi sürdürmeye devam edeceğiz.”

 

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Son Güncelleme: 16.04.2021 14:59
Anahtar Kelimeler:
Kuran KurslarıCtp
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