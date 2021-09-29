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CTP, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York temaslarıyla ilgili düzenleyeceği toplantıya katılmayacağını açıkladı

29 Eylül 2021 Çarşamba 19:15
CTP, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York temaslarıyla ilgili düzenleyeceği toplantıya katılmayacağını açıkladı

“TOPLANTI ÇAĞRISINI SAMİMİ BULMUYORUZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York temaslarıyla ilgili yarın gerçekleştireceği bilgilendirme toplantısına katılmayacağını açıkladı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs sorunu gibi önemli bir konunun görüşüleceği New York temaslarına başlamadan önce ana muhalefet CTP’yi görmezden gelerek hareket eden Tatar’ın, New York ziyareti sonrası toplantı çağrısını samimi bulmuyoruz. Hiçbir görüş alışverişinde bulunmadan New York’a giden ve Kıbrıs Türk halkının zamanından çalmaktan başka bir şey yapmayan Tatar’ın davetine katılmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Partinin, halkın öz varlığı olan kurum ve kuruluşlara değer ve önem verdiği belirtilen açıklamada, bu kurumların başında bulunan kişilerle diyaloğun önemini bilerek hareket ettiği fakat içinde bulunulan dönemde “bunun karşılığını göremediği” savunuldu.

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Cumhurbaşkanı Tatar’ın, nisan ayında, Guterres’e sunduğu önerileri Cenevre’de bulunan siyasi parti temsilcileriyle paylaşmadığı, temsilcilerin bu önerileri basından öğrendiği savunulan açıklamada, bunun sonucunda CTP’nin gerekli eleştirileri yaparak Meclis’teki ‘bilgilendirme toplantısına’ katılmadığı anımsatıldı.

Açıklamada, “Görüldüğü gibi, önceden yapılan uyarılara kulak asmayan Tatar, yine bildiğini okumaya devam etmekte ve zamanında yapılması gereken diyalogdan kaçınmaktadır. Daha da kötüsü Kıbrıs Türk halkını, dünyada yalnızlaştıran politikalarına devam etmektedir.” denildi.

“TATAR’IN TOPLANTIYI ŞİMDİ DEĞİL, NEW YORK TEMASLARI ÖNCESİ YAPMASI GEREKİYORDU”

CTP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Savunduğu politikalarla halkımızın önünü tıkamaktan öteye geçemeyen Tatar’ın, bu toplantıyı şimdi değil, New York temasları öncesinde yapması gerekmekteydi. Cumhurbaşkanlığı gibi önemli ve bağımsız olması gereken bir makamda bulunan Tatar’ın, Ulusal Birlik Partisi kurultayına yönelik toplantılarını aylar öncesinden planlayarak adaylarla görüşme yapmasına rağmen, Kıbrıs sorunu gibi hayati önem taşıyan bir konuda, siyasi partileri görmezden gelmeye devam etmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Durum böyleyken New York’a gitmeden bizleri yok sayan ve New York sonrası göstermelik bilgilendirme toplantısı düzenlemek isteyen Tatar’ı bir an önce makamına yakışır şekilde davranmaya davet ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 30.09.2021 00:42
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