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CTP, Cumhurbaşkanı Tatar'ı istifaya davet etti

28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:12
CTP, Cumhurbaşkanı Tatar'ı istifaya davet etti

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, saygı sınırlarını da siyasi etik değerleri de aştığını savunarak, istifaya davet etti.

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CTP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın bugün gerçekleştirilen 36’ncı Olağan Mali Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir. Genel başkanımız Tufan Erhürman’ın konuşmasını saygısızca kesen Tatar, edep sınırlarını aşarak genel başkanımızı susturmaya çalışmıştır. Gerginlik yaratmaya çalışsa da genel başkanımız buna fırsat vermemiştir. Genel başkanımız, her zamanki üslubuyla sözlerini tamamlayarak kürsüden ayrılmayı tercih etmiştir.

Başarısızlığını ve iş bilmezliğini örtmek için çabaladıkça daha da batan Tatar, oturduğu makamın ağırlığının farkında değildir. Söz konusu durumun çaresizliği içinde olan Tatar, ne yapacağını bilememektedir. Tatar, saygı sınırlarını da siyasi etik değerleri de aşmış bulunmaktadır. Kıbrıs Türk halkını temsil etmeyen Tatar’ı şiddetle protesto eder ve derhal istifaya davet ederiz."

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