banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı
Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı
CÜMBEZLİ İLE FIRAT SERBEST BIRAKILDI
CÜMBEZLİ İLE FIRAT SERBEST BIRAKILDI
Güncel konuşmalar sürüyor
Güncel konuşmalar sürüyor
Maliye Bakanı Atun’un Meclis konuşması…
Maliye Bakanı Atun’un Meclis konuşması…
Meclis’te güncel konuşmalar devam ediyor
Meclis’te güncel konuşmalar devam ediyor
banner404

CTP, Cumhurbaşkanı Tatar'ı istifaya çağırdı

07 Haziran 2022 Salı 17:01
CTP, Cumhurbaşkanı Tatar'ı istifaya çağırdı

 "Cumhurbaşkanı mısın, sağa sola saldıran, kendinden geçmiş bir zat mı?”    

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın demeçlerini ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a söylediklerini eleştirerek, “Sen kimsin Ersin Tatar? Cumhurbaşkanı mısın yoksa sağa sola saldıran, tehdit eden, kendinden geçmiş bir zat mısın? Üstlendiğin görevin sorumluluklarını yerine getiremiyorsun. Kıbrıs Türk toplumu adına verebilecek hiçbir şeyin kalmamıştır. Bu halk için yapacağın en güzel şey, istifa etmektir!” dedi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Ersin Tatar’ın, “Kıbrıs Tercüman Gazetesi” üzerinden Erhürman’a ağıza alınmayacak mesnetsiz ve yalan ifadelerle saldırmayı, tehdit etmeyi alışkanlık haline getirdiği ileri sürülerek, bugün yayınlanan bir gazetede de “Bak Erhürman, seni uyardım anlamadın! Bu ülkede kim Anavatan’a dil uzatırsa gereğini bizzat ben yaparım” dediği ifade edildi.

banner341
Aynı açıklamanın devamında da Tatar’ın  “Bu topraklarda her kim bilinçli veya bilinçsiz bana saldırıyorsa aslında benim üzerinden bu devlete, dahası da Anavatan’a saldırıyor demektir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

CTP açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kendisini devlet gibi gören, dün kraliçe, bugün ise kral gibi davranmaya çalışan Tatar, artık öfke kontrolünü tamamen kaybetmiştir. Anayasa’ya göre tarafsız olması gereken ancak her geçen gün bu ilkeyi biraz daha ihlal eden Tatar, yalan ve mesnetsiz iddialarla toplumun gündemini değiştirmeye çalışmaktadır.

Göreve geldiği günden beri ayrılıkçı iki devletli çözüm teziyle halkımızı günden güne karanlığa sürükleyen Tatar, halkımızın muhalif kesimlerini ve Genel Başkanımızı adeta “Gafil Muhbir” edasıyla sürekli karalamaya çalışmaktadır.

Sen kimsin Ersin Tatar? Cumhurbaşkanı mısın yoksa sağa sola saldıran, tehdit eden, kendinden geçmiş bir zat mısın? Üstlendiğin görevin sorumluluklarını yerine getiremiyorsun. Kıbrıs Türk toplumu adına verebilecek hiçbir şeyin kalmamıştır. Bu halk için yapacağın en güzel şey, istifa etmektir!”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKPA Raportörü Fassino KKTC’de temaslar yapıyor
AKPA Raportörü Fassino KKTC’de temaslar yapıyor
Güncel konuşmalar sürüyor
Güncel konuşmalar sürüyor
Maliye Bakanı Atun’un Meclis konuşması…
Maliye Bakanı Atun’un Meclis konuşması…
Meclis’te güncel konuşmalar devam ediyor
Meclis’te güncel konuşmalar devam ediyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’yle görüştü
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’yle görüştü
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”
CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis Konuşması...
CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis Konuşması...
“Ara seçim, yerel seçimle aynı tarihte yapılabilir”
“Ara seçim, yerel seçimle aynı tarihte yapılabilir”
Maliye Bakanı Atun'dan Açıklama
Maliye Bakanı Atun'dan Açıklama
Şahali: "İstibdat dönemi yasaları"
Şahali: "İstibdat dönemi yasaları"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim