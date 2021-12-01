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CTP, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

01 Aralık 2021 Çarşamba 17:30
CTP, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

ERHÜRMAN: “KIBRIS TÜRK HALKI, DEMOKRATİK REFLEKSİNİ ORTAYA KOYACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çekti ve ülkede yaşananların Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, seçimlerde demokratik refleksini ortaya koyması gerektiğini belirten Erhürman, memleketin kırılma noktasında olduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ve CTP Lefkoşa ilçe yöneticilerinin eşlik ettiği CTP Genel Başkanı Erhürman, memleketin genel hali konusunda sıkıntı ve endişe yaşadıklarını vurguladı.

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Kriz sürecinde özel sektörü ayakta tutmanın önemine dikkat çeken Erhürman, “2018’de yüzde 29 enflasyon oluştu. Biz hükümetteydik ve memura, özel sektör emeklisine, yüzde 34 hayat pahalılığı verdik” dedi.

Döngünün ancak bu şekilde korunabileceğini söyleyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri de doğru bir zemine oturtmak gerektiğini ifade etti.

Geçmiş hükümetin 3 milyar 250 milyon TL’lik protokol imzaladığını kaydeden Erhürman, şu ana kadar bu paranın sadece yüzde 29’unun geldiğine dikkati çekti. Tufan Erhürman, “TC ile olan ilişkilerde en kötü dönemin yaşandığını” dile getirdi. “Yaşatılanların, Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığına” vurgu yapan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının tüm bunları yaşadıktan sonra bir demokratik refleks ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Gençlerin yüzde 30’unun işsiz olduğunu vurgulayan Erhürman, bu durumda bile dışarıdan işçi gelmeye devam ettiğini söyledi. Erhürman, “Yapacak çok iş var. Başlattığımız çok iş var. CTP olarak diyoruz ki; bu yaşadıklarımız kaderimiz değildir. Bu seçim bir kırılma noktasıdır. Ya refleks göstereceğiz ya da razı olacağız. Kıbrıs Türk halkı geleceğiyle ilgili kararını verecek” diyerek sözlerine son verdi. 

Açıklamaya göre, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sebahattin Kurt da, “İnanıyoruz ki bu zor günleri bir an önce atlatacağız” dedi. Seçimler sonrası yeni bir hükümetin kurulmasıyla birlikte “ekonomik yıkımdan” bir an önce kurtulmak istediklerini kaydeden Kurt, güçlü bir hükümetle, güçlü bir adım atılması gerektiğine dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 01.12.2021 17:39
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