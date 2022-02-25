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CTP: “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ukrayna’da yaşayan tüm halkların zarar görmeyeceği bir yapının oluşması için diplomasinin devreye girmesi gerektiğini ifade etti. CTP, çözümün, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak olduğunu vurguladı.

25 Şubat 2022 Cuma 14:30
CTP: “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak”

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasında 8 yıldan beridir yaşanan gerilimin son gelişmelerle birlikte bölgeyi büyük bir savaş ve felakete doğru sürüklediği belirtildi. 
“Yaşanan çatışmalar, sadece iki ülke arasında yaşanan bir gerilim değil aynı zamanda NATO ve Rusya arasındaki güç mücadelesinin geldiği son noktadır” denilen açıklamada, günlerdir yaşanan çatışmalarda, Ukrayna halkının evlerinden göç edip sığınaklarda yaşamak zorunda bırakıldığı ifade edildi. 
“DAHA FAZLA CAN KAYBI OLMADAN BU SAVAŞ DURDURULMALI”
“Savaşın acı tecrübesini çok iyi bilen toplumlar, derhal Ukrayna’da yaşananları durdurmak için seferber olmalı, daha fazla can kaybı olmadan bu savaş durdurulmalıdır” vurgusu yapılan açıklamada, bölge için itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı.

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Açıklamada, Ukrayna ve Rusya hükümetlerinin, savaşın en masum tarafı olan sivillerin daha fazla zarar görmemesi adına, askeri operasyonları durdurup uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere kanallarını açmaları gerektiği kaydedildi. 
Aksi takdirde, çok daha fazla can kayıpları yaşanacağı ve bölgenin büyük bir felakete doğru sürükleneceği ifade edilen açıklamada, bölge halklarının yanı sıra tüm dünyayı tehdit eden bu savaşın, ölüm, yıkım, yoksulluk ve göç anlamı da taşıdığı belirtildi.
Ukrayna’da (Donetsk ve Lugansk’ta) yaşayan tüm halkların zarar görmeyeceği bir yapının oluşması için diplomasinin devreye girmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmaktır” denildi.
Açıklamada, silahların derhal bırakılması ve barışın yeniden tesis edilmesi çağrısı yapıldı. 
 

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Son Güncelleme: 25.02.2022 15:07
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