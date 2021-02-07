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CTP: “Covid-19’un varyantları ve bağışıklık durumu takip edilmeli”

CTP'den yazılı açıklama..

07 Şubat 2021 Pazar 10:15
CTP: “Covid-19’un varyantları ve bağışıklık durumu takip edilmeli”
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CTP’den yapılan açıklamada, bilim çevrelerinin bütün virüsler gibi koronavirüsün de zaman içinde mutasyona uğramasını oldukça olağan karşıladığı kaydedilerek, buna karşın dünyada yeni koronavirüs varyantlarının görülmeye başlamasının ülkeleri dikkatli olmaya ve yeni önlemler almaya yönelttiği ifgad edildi.

Yeni varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olmasının pandemi ile mücadelede hataya daha az yer olduğu yönünde uyarıcı olduğu vurgulanan CTP açıklamasında, şöyle denildi:

“Bir süre önce İngiltere, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta yeni varyant koronavirüs görüldüğü bildirildi. Özellikle son bir ayda vaka sayılarında yaşamakta olduğumuz hızlı artış toplumumuzda da varyant virüsün olduğunu kuvvetle düşündürmektedir. 

Sn. Pilli’nin mutasyon taraması yapılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne numune gönderdiğini açıklamasının üzerinden yaklaşık 5 hafta geçmiş olmasına karşın Sağlık Bakanlığı’ndan varyant virüs hakkında tek bir açıklama gelmemiş olması pandemi ile mücadelede hükümetin ne kadar yavaş hareket ettiğinin göstergesidir. 

Geçtiğimiz günlerde özel bir üniversitemiz,  son günlerde hastalığa yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunda varyant virüsün bulunduğunu açıkladığı halde Bakanlık bu konuda anlaşılmaz bir şekilde sessizliğe bürünmüş vaziyettedir.” 

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CTP açıklamasında, salgınla mücadelede en önemli araçların başında aşı geldiği de vurgulanarak, buna karşın ülkede aşılamanın yeterince hızlı ve yaygın yapılmadığı savunuldu.

Hazırdır dendiği halde aşı programının kamuoyu ile paylaşılmadığı dile getirilen CTP açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Ülkeye ne zaman ne miktarda aşı geleceği, kronik hastaların, kritik ve elzem görev yürütenlerin ne zaman aşılanacağı bilinmemekte, bu belirsizlik insanlarımızda endişe yaratmaktadır. 

Aşılamanın yanı sıra yapılan aşıların etkinliklerinin takibi de aynı derecede önemlidir. Ocak ayı içince aşılanan yurttaşların ikinci doz aşı zamanı yaklaşmaktadır. Bir program dahilinde hastalığa karşı bağışıklık (antikor) gelişip gelişmediği Sağlık Bakanlığı tarafından izlenmelidir. Aksi takdirde salgının sürdüğü önümüzdeki zamanlarda hangi aşıyı ne zaman yeniden yapmamız gerektiğini bilmek, doğru aşılama politikaları geliştirmek, aşı konusunda insanlarımızın sorularına yanıt bulmak mümkün olmayacaktır. 
Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır: 

•    Virüsün ülkemizdeki izini sürün.  
•    Varyantları tespit etmek için çalışmalarınızı yoğunlaştırın.
•    Kronik hastalıkların aşılanması başta olmak üzere aşılamayı yaygınlaştırın, hızlandırın.
•    Aşı sonrası bağışıklık durumunu takip edin.”


 

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Son Güncelleme: 07.02.2021 11:18
Anahtar Kelimeler:
Covid19Ctp
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