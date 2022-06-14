CTP Çavuşoğlu’nun CTP’li vekillere teamüller dışı sözler kullandığını iddia etti

“Halkımız tarihinin en ciddi demokratik ve ekonomik fukaralaştırma girişimleriyle karşı karşıya”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, CTP’li vekillere karşı diplomatik teamüllerin dışında sözler kullandığını ileri sürdü.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “(Çavuşoğlu’nun) Cumhuriyet Meclisi Divanı’yla gerçekleştirilen toplantıda, Partimize mensup milletvekilleri dışında milletvekillerinin ve idari görevlilerin de bulunduğu bir ortamda, Partimiz ve milletvekillerimizle ilgili olarak sarf edilen sözler diplomatik teamüllerin tamamen dışındadır. İddiaları reddeder, diplomatik teamülleri aşan bu talihsiz tavrın kabul edilemez olduğunu vurgularız” denildi.

CTP'nin, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış 52 yıllık bir parti olduğuna işaret edilen açıklamada, "Politikaları, icraatları ve eylemleriyle pek çok seçimde Kıbrıs Türk halkının takdirine mazhar olmuş, ülkede gerçekleştirilen seçimler sonucunda bir Cumhurbaşkanı, beş başbakan ve pek çok milletvekili çıkarmış, birçok kez kurulan hükumetlerde görev yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, CTP’nin politikalarının temelinde, “barış, demokrasi, adalet, eşitlik ve kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendini yöneten Kıbrıs Türk halkı” bulunduğu, Partinin bu politikalar çerçevesinde kararlarını parti içi demokrasi mekanizmasını işleterek aldığı ve bir bütün olarak uygulayan bir parti olduğu kaydedildi. Açıklamada, CTP’nin kurulduğu günden beri Kıbrıs’ta gerçekçi çözümün Birlemiş Milletler parametreleri temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyondan geçtiğini savunduğuna, bu görüşünü Kıbrıslı Türklerin bir an önce dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturulmasının yolu olarak halkla paylaşmış bir parti olduğuna işaret edildi; şöyle denildi:

"CTP barıştan yana bir partidir. Gelmiş, geçmiş, şu anda görevde olan olmayan bütün milletvekilleri ve yönetici kadrolarıyla birlikte, gerek yurtta, gerekse uluslararası alanda, yılmadan, bıkmadan, usanmadan, sorunların silah, çatışma ve savaşla değil, diplomatik yöntemlerle aşılması için mücadele etmiş, bu yöndeki bütün süreçlere katkıda bulunmak için yoğun çaba harcamıştır. Bunun aksinin iddia edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir."

CTP’nin ayrıca Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları ekseninde şekillendirilmiş güven yaratıcı önlemlerin destekçisi olduğu, bunu, hem çözüm öncesinde halkın dünyayla buluşturulması ve ekonomik kalkınmasının gerçekleştirilmesi, hem de çözüm sonrasında iki toplum arasında ekonomik ve kurumsal uçurum oluşmasının önlenmesi amacıyla savunduğu ifade edildi.

CTP’nin sorunların silah, çatışma ve savaşla değil, diplomatik yöntemlerle aşılması için mücadele etmiş, bu yöndeki bütün süreçlere katkıda bulunmak için yoğun çaba harcamış bir parti olduğu ve “Bunun aksinin iddia edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceği” belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“CTP, ne Kıbrıs Türk halkının herhangi bir kesiminin ne de CTP’lilerin ötekileştirilmesine izin verir. Bu halkı kim bölmeye, kutuplaştırmaya, cepheleştirmeye çalışırsa çalışsın, CTP her zaman bütünleştiricidir.

CTP’nin gündemi daha önce neyse bugün de odur. Halkımızın, tarihinin en ciddi demokratik ve ekonomik fukaralaştırma girişimleriyle karşı karşıya bırakıldığı bu dönemde CTP, bu girişimlere karşı mücadelesini sonuna kadar devam ettirecektir. CTP, barışı savunmaya devam edecektir. CTP, Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurulması gerektiğini hep savunmuştur, savunmaya devam edecektir. CTP, doğru diplomatik ilişki modelinin buradan Türkiye’ye, Türkiye’den buraya konuşmak değil, görüşler farklı da olsa, karşılıklı konuşmak, yani doğru zeminde iletişim kurmak olduğunu hep savunmuştur, savunmaya devam edecektir. CTP, Kıbrıs Türk halkının Avrupa’nın bir parçası olduğunu hep savunmuştur, savunmaya ve açıkça ortaya koyduğu çözüm iradesinin gereği olan hakların Kıbrıs Türk halkına verilmesi için Avrupa Birliği organları ve Avrupa Konseyi nezdinde mücadeleye ve diplomatik ilişkilere devam edecektir. CTP, Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturma, Kıbrıs’ta bir an önce iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı çözüme ulaşma mücadelesini hep sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir.”

- "Demokratik ve ekonomik fukaralaştırma girişimlerine karşı çıkış planı" için basın toplantısı

Açıklamada ayrıca, CTP’nin “demokratik ve ekonomik fukaralaştırma girişimlerine karşı verilecek mücadeleyi ve bu ortamdan çıkış planını” düzenleyeceği bir basın toplantısında duyuracağı da kaydedildi.