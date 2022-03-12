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CTP Çatalköy Ocak Örgütü: “Çatalköy sahipsiz değildir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Çatalköy Ocak Örgütü, Çatalköy Belediyesi’nin ve bölgenin sahipsiz olmadığını, Çatalköy ve Arapköy’ün Girne Belediyesi ile birleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 

12 Mart 2022 Cumartesi 15:15
CTP Çatalköy Ocak Örgütü: “Çatalköy sahipsiz değildir”

CTP’den verilen bilgiye göre, Çatalköy Ocak Örgütü, hazırladığı bildirileri bölge halkına dağıttı ve Belediye önünde basın açıklaması yaptı. 

Bildiri dağıtımına CTP Çatalköy Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok ve bazı CTP’li milletvekilleri de katıldı. 

Açıklamada, mevcut belediye başkanının “belediyenin battığını itiraf ettiği” vurgulanırken, CTP’nin Çatalköy Belediyesi’ni yönetmeye aday olduğu da belirtildi. 

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“Hükümetin oldubittiye getirmeye çalıştığı Belediyeler Reformu’na göre Çatalköy ve Arapköy’ün de Girne Belediyesi’ne bağlanması planlanıyor” denilen açıklamada,  Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun, katıldığı bir televizyon programında “Çatalköy Belediyesi’nin battığı, hizmet veremez duruma geldiği ve bir an önce Girne Belediyesi’ne bağlanması gerektiğini”söylediği aktarılarak, eleştirildi. 

Açıklamada, “CTP Çatalköy Ocak Örgütü, Çatalköy Belediyesi’ni yönetmek için adaydır ve uzun süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm ayrıntılarıyla ele alınmadan ve altyapısı hazırlanmadan yapılacak bir birleşmenin sorunları çözmesi mümkün değildir” denildi. 

Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na şu sorular yöneltildi: 

“Çatalköy Belediyesi niye batmıştır?  Belediye Başkanının bahsettiği birleşmenin Çatalköy ve Arapköy halkına yararları nelerdir? Çatalköy ve Arapköy halkının da kendisinin istediği birleşmeyi mutlaka istediği ile ilgili bilgi sahibi midir? Yoksa bu sadece kendi düşüncesi midir? Bu kararı kime danışarak vermiştir? Birleşmenin sonucunda belediye personelinin her türlü hakkı nasıl korunacak, çalışma koşulları, çalışma yerleri, görevleri, maaşları, birikimleri, sendikal hakları nasıl düzenlenecektir? Çatalköy Belediyesi özerk ve nispeten daha küçük bir yapıya sahipken batmışsa, daha büyük bir yapının sorunlarıyla birlikte nasıl düze çıkacaktır? Bunun öngörüleri nelerdir ve ayrıntılı çalışması yapılmış mıdır? Birleşmenin avantajlarının ve olası dezavantajlarının halka birlikte tartışılması gerekirken, bunun “Ben böyle istiyorum” diyerek yapılmak istenmesinin ve bunda ısrar edilmesinin en büyük nedeni nedir? Geçmiş açıklamalarda birçok belediye başkanının icraatlarının doğru olmadığını savunmuş ve eleştirmiştir. Peki doğru yönetim şekli nedir? Nasıl olmalıdır?”

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Son Güncelleme: 12.03.2022 18:43
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