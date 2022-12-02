banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bunlar tam bir suç makinası
Bunlar tam bir suç makinası
Savaşan: İki ülke arasında izlenecek yol haritasını belirledik
Savaşan: İki ülke arasında izlenecek...
Aslan bacanaklar
Aslan bacanaklar
Arter, “Biz sizi çok seviyoruz”
Arter, “Biz sizi çok seviyoruz”
Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
banner404

CTP Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile belediye meclis üyesi adayları dayanışma toplantısında buluştu

02 Aralık 2022 Cuma 02:03
CTP Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile belediye meclis üyesi adayları dayanışma toplantısında buluştu

“Projelerimiz hazır enerjimiz yüksek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi organizasyonuyla Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile belediye meclis üyeleri, Dome Hotel’de düzenlenen dayanışma toplantısında bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kırok toplantıda projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu, “Projelerimiz hazır, güçlü ve enerjik bir ekibiz” vurgusu yaptı.

Çatalköy ile Esentepe bölgelerinin sorunlarının tespit edildiğini belirten Kırok, geliştirilen projelerin sorunların çözümüne ve bölgelerin, köylerin kalkınmasına yönelik hazırlandığını söyledi.

Kırok, Bahçeli köyündeki yol ve içme suyu sorununu, Karaağaç’taki altyapı eksikliğini gidereceklerini ifade ederek Esentepe’de 11 yıldır bitmeyen kapalı spor salonunun tamamlanacağını ayrıca bölgeye antrenman sahası yapılacağını belirtti.

Çatalköy-Girne arasındaki yolun çift şerit olması konusunda da çalışmaları bulunduğunu anlatan Kırok, çevre ve atık yönetimi, sahillerin kullanımı, altyapının geliştirilmesi, okul projesi, güvenliği tehdit eden köy giriş-çıkışları gibi projelerini anlattı.

Sağlık ocağı ile ambulans hizmetinin sağlanacağı merkezi bölgelerin olacağını, Çatalköy’e posta dairesi, kolluk birimi, muhtarlık binası, zabıta gibi hizmetlerin verileceği bir merkez açılacağını belirten Kırok, Beşparmak’taki hayvan barınağının durumunun iyileştirileceğini ve sokak hayvanlarına sahip çıkılacağını kaydetti.

Kırok, bölgedeki yeşil alanların artırılacağını, sahil yürüyüş yolları ve gençlik merkezlerinin hizmete gireceğini söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncirli: “Çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebiliriz”
İncirli: “Çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebiliriz”
Savaşan: İki ülke arasında izlenecek yol haritasını belirledik
Savaşan: İki ülke arasında izlenecek yol haritasını belirledik
Aslan bacanaklar
Aslan bacanaklar
Arter, “Biz sizi çok seviyoruz”
Arter, “Biz sizi çok seviyoruz”
Altuğra: “Ülkemizde Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık”
Altuğra: “Ülkemizde Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık”
Komite’de Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Ombudsman bütçeleri onaylandı
Komite’de Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Ombudsman bütçeleri onaylandı
Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kabul etti
Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kabul etti
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor
Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
Taciz olayında karar!
Taciz olayında karar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim