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CTP Büyük Kurultayı 6 Ekim Pazar günü toplanacak…

CTP Büyük Kurultayı 6 Ekim Pazar günü toplanacak…

03 Ekim 2019 Perşembe 13:13
CTP Büyük Kurultayı 6 Ekim Pazar günü toplanacak…

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Büyük Kurultay’ı 6 Ekim Pazar günü saat 09.30’da Atatürk Spor Salonu’nda toplanacak. 

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamaya gore “Yarına yürüyoruz, gülümse” ana temasıyla hazırlanılan 27. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. 

Genel Başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman’ın yanı sıra, 126 kişinin başvurduğu Parti Meclisi yapılacak seçimin ardından belirlenecek. 

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KURULTAY AKIŞI

Kurultay, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın hitabıyla başlayacak. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirilecek. Tüzük değişiklik önerilerinin sunulması ve onaylanmasının ardından Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yapacak. 

Parti Meclisi üyeliğine aday olan 126 kişinin kısa özgeçmişleri okunarak sahneye davet edilecek. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek oylamanın ardından kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak. Kurultay tvlerden canlı yayınlanacak. Basın için ayrılan masada internet imkanı sağlanacak.

Son Güncelleme: 03.10.2019 16:27
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