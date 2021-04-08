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CTP Belediyecilik Vizyon Çalıştayı kapsamında “sosyal konular” başlıklı oturum gerçekleştirdi

Oturum CTP facebook sayfasından canlı yayınlandı..

08 Nisan 2021 Perşembe 14:30
CTP Belediyecilik Vizyon Çalıştayı kapsamında “sosyal konular” başlıklı oturum gerçekleştirdi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı kapsamında “Sosyal Konular” başlıklı oturum gerçekleşti. 
CTP Facebook sayfasından da canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü yapan Feriha Tel, açılış konuşmasında Kıbrıs’ta hak ve özgürlük mücadelesi veren, her türlü ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Tel, dezavantajlı bireylerin sosyal yaşama katılabilmesi için çalışan, koruyucu önlemler için, insan ticareti için mücadelede seslerini yükselten, hayvan refahını, ülkemiz sporunu ve sporcusunu dert edinen sivil toplum örgütleriyle birlikte sosyal belediyeciliği ve bu sivil toplum örgütlerinin merkezi ve kırsal belediyelerden beklentilerinin neler olduğunu değerlendireceklerini belirtti.


ŞAHALİ: BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA OLAN BELEDİYELER DE VAR
CTPSen verilen bilgiye göre, oturumda ilk sözü alan Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhun Şahali, Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin ülkemizde hasta haklarının gelişmesi ve bir yasal zemine kavuşması için çalışan bir dernek olduğunu belirtti. 2018 yılında yapılan yerel seçimlere giderken, Sağlık Örgütleri Platformu olarak belediyelerden talep ve beklentilerini içeren manifesto yayınladıklarını söyleyen Şahali, aradan geçen üç yıla baktıklarında bu talep ve beklentileri bir ölçüde karşılayan belediyeler olduğu gibi, bu beklentileri karşılamaktan oldukça uzak durumda olan belediyeler olduğunu da gözlemlediklerini kaydetti.


ALTIOK: MÜLTECİLER SAVAŞLARDAN VE ZULÜMDEN KAÇAN İNSANLARDIR
Mülteci Hakları Programı Hukuk Danışmanı Avukat Deniz Altıok da konuşmasında, mültecilerin adanın kuzeyinde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Mültecilerin savaşlardan ve zulümden kaçan insanlar olduğunu söyleyen Altıok, uluslararası hukuka göre de özgürlükleri risk altında olduğu için de geldikleri ülkelere gönderilemeyeceklerini vurguladı. 


OSUM: İNSAN TİCARETİ, MODERN KÖLELİK OLARAK DA ANILMAKTADIR
Mülteci Hakları Derneği İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Avukat Fezile Osum da oturumda yaptığı sunumda, insan ticaretinin, bir bireyin kandırılması veya zor kullanılarak çalıştırılması, buna bağlı olarak da o kişinin emeği üzerinden yasa dışı kazanç elde edilmesi olduğunu söyledi. İ
nsan ticaretinin günümüzde modern kölelik olarak da anılmakta olduğunu ifade eden Osum, insan ticaretinin günümüzde en hızlı büyüyen ve global insan hakları ihlalleri içerisinde yer almakta olduğunu belirtti.


DÜZGÜN: YEREL YÖNETİMLER İNSAN HAKLARI NOKTASINDA CİDDİ ÖNEM ARZ EDİYOR
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Deniz Düzgün de konuşmasında, K.T. İnsan Hakları Vakfı’nın 2005’te kurulduğunu, “Kıbrıs’ın hem Kuzey’inde, hem de Güney’inde hukuk devleti nasıl kurulabilir?” noktasında çalışmalar yaptığını söyledi. 


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GÜMÜŞATAM: DUYARLILIĞIN ARTIRILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞIYORUZ
Kuir Kıbrıs Derneği Aktivisti Doğukan Gümüşatam da oturum kapsamında, “LGBTI+ Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları” başlıklı bir sunum yaptı.  Gümüşatam dernek olarak, LGBTI+’ların Temel Hak ve Özgürlüklerinin korunması ve bu konularda duyarlılığın artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. 

AKÇABA: TESİSLERİN BAKIMI VE İDAMESİ KONUSUNDA BELEDİYELERLE ÇALIŞIYORUZ
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba da, Futbol Federasyonu olarak toplumun önde gelen sivil toplum örgütlerinden birisi olduklarını söyledi. Akçaca, Futbol Federasyonu’nun ülkemizde futbolun oynanmasını organize eden kuruluş olduğunu, tesislerin bakımı ve idamesi konusunda belediyelerle birlikte çalıştıklarını belirtti.


KİBRİT: YEREL YÖNETİMLER ÇOK ÖNEMLİDİR
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise, yerel yönetimlerin özellikle engelli bireyler için oldukça önemli olduğunu söyledi. Beklentilerinin yerel yönetimlerin ilk adımda orada yaşayan tüm insanlara sağlanmış olan hizmetlerin aynı şekilde engelliler için de sağlanması olduğunu ifade eden Kibrit, Engelsiz Kent Tasarımı konusunda da bilgi verdi.


KRAL: BELEDİYELERLE İLETİŞİM İÇİNDEYİZ
KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu adına oturuma katılan Ülfet Kral da KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu olarak belediyelerle, özellikle de Lefkoşa Türk Belediyesi ile daha fazla iletişim içerisinde olduklarını söyledi. Kral, “Çünkü Lefkoşa Türk Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu var ve 2016’dan beri Kadın Sığınma Evi’nin orada olduğunu biliyoruz” dedi. 


CİN: 28 BELEDİYE İÇİNDE SADECE 5 TANESİNİN BARINAĞI VAR
Altınpatiler Derneği Başkanı Yeliz Osman Cin de derneklerinin 8-9 yıl önce bir kulüp olarak çalışmaya başladığını söylerken, sonradan gelişip, dernekleştiğini vurguladı. Cin, Sokak hayvanları için yıllardır kendilerini paralayan bir avuç insan olduklarını, 28 belediye içinden sadece 5 belediyenin barınağı olduğunu söyledi.

 

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Son Güncelleme: 08.04.2021 15:09
Anahtar Kelimeler:
CTP Belediyecilik Vizyon Çalıştayı
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