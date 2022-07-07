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CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:15
CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu

Erhürman, Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesiyle ilgili dün ilettiği sorulara yanıt verilmediği gerekesiyle bugün de Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı; ardından Başbakan Üstel’le görüşme talebiyle Başbakanlık binasına girdi

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li milletvekilleri ve partililer, Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesi konusunda dün ilettikleri sorulara yanıt alamadıkları gerekçesiyle Başbakanlık önünde bugün de açıklama yaptı. CTP’liler, Başbakanlık önüne çadır da kurdu.

Erhürman yaptığı açıklamada, “Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız sadece bir bilgi alma hakkı değil bu bilgiyi alıp bunun üzerine hukuk yollarına başvurumuzu bunların bedelini ödetme süreçlerini başlatmamızın zeminidir” dedi.

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Erhürman, Başbakan Üstel’in kendilerine yönelik “popülizm” eleştirisini de yanıtlayarak “Popülizmin sözlük anlamına bakmaları lazım” diye konuştu.

Tufan Erhürman ve milletvekilleri daha sonra Başbakanlığa girerek konu hakkında Başbakan Ünal Üstel’den bilgi almak için görüşme isteğini Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’na iletti.

Erhürman ve milletvekilleri Başbakanlık’ta Başbakan Üstel’le görüşmeyi beklerken CTP‘liler de Başbakanlık önüne çadır kurdu.

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Son Güncelleme: 07.07.2022 11:42
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