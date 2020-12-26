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CTP 50.yılında

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 50. yılını kutluyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 12:11
CTP 50.yılında
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CTP basın bürosunun mesajı şu şekilde:

Toprağa serpilen tohumların yeşermesi ve başakların filizlenmesinin üzerinden tam 50 yıl geçti. 1970 yılında dönemin BEY (Bayraktarlık-Elçilik-Yönetim) idaresine karşı ‘demokrasi, özgürlük, barış’ talepleriyle toplumun bağrından kopan bir avuç yürekli ve aydın insanın kurduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi yarım asırlık onurlu geçmişiyle bugünlerin ve yarınların da umut ışığı olmaya devam ediyor.

Kurucu Genel Başkanımız Ahmet Mithat Berberoğlu’nu, İkinci Genel Başkanımız Özker Özgür’ü, efsanevi Genel Sekreterimiz Naci Talat’ı ve partimizin her kademesinde görev yapmış yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.

Mücadelemize ışık tutan genel başkanlarımıza, genel sekreterlerimize, parti organlarında görev yapan kadrolarımıza, seçimle görev üstlenen insanlarımıza ve yüreği yurt sevgisiyle dolu üyelerimize nice 50 yıllar diliyoruz.

Güzele, doğruya ve iyiye doğru yarım asırdır devam eden bu yolculuğa hiç durmadan ve hep birlikte devam edeceğiz.

CTP, barışın partisi olmaya devam edecek.

CTP, federal çözümü bu adaya getirecek.

CTP, emek mücadelesini yükseltecek.

CTP, savaşsız-sömürüsüz ve eşitlikçi bir dünya hedefiyle enternasyonal dayanışmanın içinde yer almaya devam edecek.

CTP, Kıbrıslı Türklerin dününe, bugününe ve yarınına sahip çıkmaya devam edecek.

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CTP, toplumun varoluş, kendi ayakları üzerinde durma ve gelişim mücadelesinin öncülüğü adına bütün demokratik mekanizmalarda söz sahibi olmayı sürdürecek.

CTP üretimin, bilimsel aklın, çağdaş gelişimin destekçisi olacak.

CTP, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kavgasının en önünde saf tutmaya devam edecek.

CTP nereden gelirse gelsin toplumun modern, demokratik ve laik dokusuna yönelik her türlü tehdide karşı göğüs gerecek.

CTP kalıcı ve sürdürülebilir barışın, demokratik ve toplumsal gelişimin önünü açacak politikaları ve dinamizmiyle Kıbrıs Türk Toplumu’nun sigortası olmaya devam edecek.

CTP bu toplumun içindeki BİRLİK-MÜCADELE-DAYANIŞMA ruhunda doğdu ve bu ruhla halkın bağrında gelişip serpildi.

50 yıllık mücadelemize, partimize, toplumun bugün ve yarınına sahip çıkacak, kenetlenip Kıbrıs’ımızı mutlaka barış adası yapacağız.

Küresel salgın koşulları nedeniyle bu yıl geleneksel Kuruluş Yıldönümü respesiyonumuzu yapamasak da, bütün CTP’liler ve CTP’ye destek veren cesur insanlarımızla yüreklerimiz hep bir aradadır.

Bu zor günleri de hep beraber atlatacak, 50 yılını geride bıraktığımız onurlu mücadele yürüyüşümüze birbirimize daha da sıkı kenetlenerek güçlü adımlarla devam edeceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

26.12.2020"

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Anahtar Kelimeler:
Ctp
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