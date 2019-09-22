CTP 27’inci Olağan Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 27’inci Olağan Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, “Yarına yürüyoruz - Gülümse” konsepti ile hazırlanılan kurultaya yönelik aday tanıtımları yarın başlıyor.

Genel Başkan, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminin gerçekleştirileceği Kurultay’da aday olanların tanıtım etkinliklerinin ilki yarın saat 19.30’da Lefke Belediyesi AKM salonunda gerçekleştirilecek.

24 Eylül Salı saat 19.30’da İskele Belediye Gazinosu’nda, 25 Eylül Çarşamba saat 19.30’da Güzelyurt Hasan Bayram’ın Yeri’nde, 26 Eylül Perşembe saat 19.30’da Girne Dome Otel’de, 30 Eylül Pazartesi saat 19.30’da Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde, son olarak da 1 Ekim Salı saat 19.30’da Lefkoşa YDÜ Kütüphane salonunda gerçekleştirilecek aday tanıtım etkinliklerinin ardından 6 Ekim Pazar saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda büyük kurultay toplanacak.

YÜZDE KIRK CİNSİYET KOTASI UYGULANACAK

Genel Başkanlığa tek aday Tufan Erhürman olurken 126 kişi Parti Meclisi üyeliğine başvuru yaptı.

75 kişilik Parti Meclisi, yapılan seçimin ardından belirlenecek. Tüzüğe göre yüzde 40 cinsiyet kotası uygulanacak. Oylama elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve sonuçlar oy verme işleminin bitişinin ardından kısa süre içinde açıklanacak. Üyelik görevlerini yerine getirenler oy kullanabilecek.



