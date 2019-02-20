Lefkoşa, 20 Şubat 19 (.): İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart’ta yapılacak.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Londra’da 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek. Seçilen başkan, ekibini o gün tanıtacak.

Konsey’e başkan olmak isteyen adayların, 3 Mart’a kadar başvurularını yapmaları gerektiği belirtilen açıklamada, bu tarihe kadar niyet mektubunun, Konsey’e üye olan derneklerin iki tanesinden alınacak referans mektuplarıyla birlikte info@ctcauk.com adresine e-mail ile veya LITTLE SPINNEY, SOUTH HILL, CHISELHURST, KENT BR7 5EF adresine postayla gönderilebileceği kaydedildi.

(ÖK)