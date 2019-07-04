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Cso’ya  konser Salonu Yapılmasıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar Sürüyor

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA, CSO KONSER SALONU PROJESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Cso’ya  konser Salonu Yapılmasıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar Sürüyor

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA, CSO KONSER SALONU PROJESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:59
Cso’ya  konser Salonu Yapılmasıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar Sürüyor

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA, CSO KONSER SALONU PROJESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na (CSO), konser salonu yapılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığında bugün yapılan toplantıda, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve uzmanlar, üzerinde çalışılan projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, CSO Başkemancısı Nihat Ağdaç, Planlama İnşaat Dairesi’nden Kontrol Şube Amiri Mimar Tamer Seral, Proje Şube Amiri Mimar Tijen Osmanlı, Mimar Barış Özkan, Mimar Gizem Oktay, İnşaat Mühendisi Serkan Tansel, İç Mimar Serpil Görçin katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2015 yılında göreve gelmesinin ardından aynı yıl çıkarılan Sınav Tüzüğü’ne ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilen şeffaf sınavlarla sanatçı kadrosu oluşturulan KKTC CSO, ilk konserini 28 Kasım 2015 tarihinde vermişti.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konser verdi, yurt içinde 20 bini aşkın seyirci kitlesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın talimatları ile CSO’nun bina sorununu çözmek için Lefkoşa’da Vakıflar Pasajı olarak bilinen bina ile ilgili çalışma başlatılmıştı. 

Mekanın, yakın zamanda Lefkoşa’ya ve ülkeye konser ve prova salonu olarak kazandırılması için çaba harcanıyor.

(ÖZ/HA)

 

 

 

 

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