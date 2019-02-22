Cso’nun Çocuklara Yönelik Senfonik Masallı Eğitim Konserlerinin Sonuncusu Gazimağusa’da Gerçekleştirildi

CUMHURBAŞKANI AKINCI’DAN ÇOCUKLARA:”KÜLTÜR SANAT VE TİYATROYLA HAŞIR NEŞİR BİR YAŞAM SÜRMENİZİ TEMENNİ EDİYORUM”

Gazimağusa, 22 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle çocuklara yönelik düzenlenen, eğitim konserlerinin sonuncusu Gazimağusa’da bugün gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan senfonik konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğt çocukların arasında izlediler.

Çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak kabul edilen, Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalının sahnelendiği konserin şefliğini Ali Hoca anlatıcılığını Kıbrıslı Türk ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Hüseyin Köroğlu yaptı. Başkemancı olarak da Nihat Ağdaç yer aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitim konseri sonunda orkestra ve konseri izleyen çocuklarla birlikte özçekim gerçekleştirdi.

Çocuklara “Beğendiniz mi, böylesi programlaırn yeniden yapılmasını istiyor musunuz” sorusuna “evet” yanıtı alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ”Bu güzel etkinliğin devamını ben de istiyorum” dedi.

Çocukların önlerinde uzun yıllar bulunduğunu ve hayatın daha ilk basamaklarında bulunduklarını söyleyen Cumhrubaşkanı Mustafa Akıncı, “Hayat yolculuğunuzda kültür ve sanatla haşır neşir bir yaşam sürmenizi temenni ediyorum” dedi.

En az bir enstrümanı çalmanın önemine vurgu yapan Akıncı, “İçinizden bazıları profesyonel sanatçı olursunuz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda size de yer var” dedi.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 3 yılda bu hale geldiğini, daha da ileriye gideceğini vurguladı.

Akıncı, çocuklara “En az bir müzik aletini kendinize dost edinin. Ömür boyu size ihanet etmeyecek bir dost kazanacaksınız” tavsiyesinde bulundu.

Cumnurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kültür, sanat ve tiyatrodan uzak bir yaşamınız olmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Yılmaz Yakar