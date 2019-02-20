Cso Çocuklara Yönelik Senfonik Masallı Eğitim Konserlerine Devam Ediyor

“PETER VE KURT” İSİMLİ SENFONİK MASAL BUGÜN GİRNE’DE SAHNELENDİ



Lefkoşa, 20 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen eğitim konserlerinin ikincisi bugün, Girne’deki ortaokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönelik Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak kabul edilen, Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalı bugün Oğuz Veli Ortaokulu, Esentepe Ortaokulu, 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nden gelen öğrenciler için sahnelendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bu sezon misyonunu genişleterek genç kuşaklara yönelik düzenlenen eğitim konserleriyle klasik müzik eğitimine katkı yaparak, yeni yeteneklerin de ayrıca keşfedilmesini hedefliyor.

Toplam 3 bin ortaokul öğrencisinin katılımı hedeflenen eğitim konserleri 4 günlük bir program çerçevesinde olup, ilk konser dün, İskele bölgesinde Erenköy Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Dipkarpaz Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu ve Bekirpaşa Ortaokulu'ndan gelen öğrencilere yönelik sahnelenmişti.

22 Şubat Cuma gününe kadar sürecek olan konserlerde Şef Ali Hoca, Anlatıcı Hüseyin Köroğlu, Başkemancı olarak Nihat Ağdaç yer alıyor.

Eğitim konserleri, yarın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda; 22 Şubat Cuma ise Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda devam edecek. Konserler saat 10.00’da başlıyor.

“ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖĞRETİCİ BİR ESER”

Sergei Prokofiev’in, 1936 yılında bestelediği “Peter ve Kurt”, çocuklara yönelik öğretici bir eser olmakla birlikte, güçlü yapısı ve eğlendirici doğasıyla, büyüklerin de ilgisini çeken bir senfonik masal olarak tanımlanıyor.

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılan “Peter ve Kurt”, bir yandan çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırırken, diğer yandan müzik yoluyla masalların etkili bir şekilde aktarılabileceğinin en önemli örneklerinden sayılıyor.

“Peter ve Kurt”ta her bir karakterin, bir çalgı ya da çalgı grubuyla ve müzik teması ile temsil edilmesinden ötürü, eserin çocukların müzik eğitimi açısından çok yararlı olduğu ifade edilmekte. Eserlerin bir bölümü, doğrudan çocuklara seslenirken, diğer bölümünün de çocukluğun dünyasına, Prokofiev’in açtığı müzikli pencereler yoluyla bakmamıza yardımcı olduğu belirtiliyor... Öte yandan “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalın hem çocukların düşünsel potansiyelinin kavranması hem de verdiği mesajlar bakımından önemli bir eser olduğu kaydediliyor. 1987 yılında Prokofiev’in biyografisini yazan Harlow Robinson masalda, Peter’in cesareti ve inisiyatifi almasının öyküde öne çıkarılmasının, çocukların zekalarına güvenmemizi vurgulayan bir mesaj olduğunun altını çizmişti.

Eserde, “Peter ve Kurt”un öyküsünün bir anlatıcı tarafından sunulması, eğitsel açıdan oldukça önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

(ÖK) FOTOĞRAFLI