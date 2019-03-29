CSO'dan Gökmen Noyan anısına konser

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) sanatçı Gökmen Noyan’ı, ölümünün ikinci yıl dönümünde anmak üzere anı konserleri düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan Perşembe saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Lefkoşa’da, 5 Nisan Cuma saat 20.00’de ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Gazimağusa’da yer alacak anı konserleri, Erden Bilgen yönetiminde, Marc König ve Hikmet Altunbaşlıer’in solistliğinde gerçekleştiriliyor.

Açıklamaya göre, KKTC CSO’nun kuruluşundan önce gerçekleşen "Senfonik Özlem Konserleri"ne büyük katkıları olan ve son konserini KKTC CSO’nun 2016 yılında İdil Biret ile sezon açılış konserinde veren Gökmen Noyan’ın sanatsal ve kültürel alanda ülkeye yaptığı katkıları, bu konserlerle ölümsüzleştirmek amaçlanıyor.

Konser programında, Antonio Vivaldi’nin İki Trompet Konçertosu, P. I. Çaykovski’nin İtalyan Kapriçyosu, Erden Bilgen’in Özledik ve İzindeyiz, Kevser Hanım’ın Nihavent Longa, Dimitri Şostakoviç’in Vals Caz Suiti, Franz Suppe’nin Hafif Süvari Alayı, George Gershwin’in Mavi Rapsodi, Dede Efendi’nin Yine Bir Gülnihal, Astor Piazzolla’ninLibertango isimli eserleri yer alıyor.

GÖKMEN NOYAN KİMDİR

Açıklamada sanatçının özgeçmişi şöyle verildi:

“5 Ocak 1948’de Gazimağusa’da doğan Gökmen Noyan, 1963 -1970 yıllarında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda eğitim görmüştür. Mezuniyetinden sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda çalışmaya başlamış, orkestra ile Türkiye’de pek çok festivalde yer almış ve Avusturya’da konserlere katılmıştır.

Türkiye’nin birçok şehrinde ve Kıbrıs’ta solo konserler (resitaller) veren sanatçı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Senfoni Orkestrası, DutchChapel ve pek çok oda orkestraları ve oda müziği grupları ile solo konserler vermiştir.

1982 yılından itibaren İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kadrolu öğretim üyesi olmuş ve 1986’da Doçentlik unvanı almıştır. 1982-1989 yıllarında İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nda da solo trompetist olarak çalışmıştır. 1994’te İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na giren sanatçı arkadaşları ile “EphesusBrass” bakır nefesliler oda müziği grubunu kurmuş ve pek çok şehirde ve özellikle Gazimağusa Festivali’nde başarılı konserler vermişlerdir.

TC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Amerika turnesine katılan sanatçı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile de Belçika, Almanya, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Güney Kore, Japonya ve Malezya da birçok konsere katılmıştır. Ayrıca Avusturalyalı arkadaşı Prof. Monte Mumford ile de Türkiye’de yapılan BrassEnsemble konserlerinde yer almıştır. 2004 yılında kurduğu “Gökmen Noyan & DAISIES” grubuyla da İzmir’de başarılı konserler vermiştir.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda 1994-2013 yılları arasında Trompet grup şefi olarak da çalışan Gökmen Noyan, bunun yanında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ve Adana Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans sınıflarında dersler vermiştir.

Doç. Dr. Gökmen Noyan son görev yeri İzmir Senfoni Orkestrası’ndan emekli olduktan sonra doğum yeri Gazimağusa'ya geri dönmüş, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda görev almıştır.

Sanatçı, 9 Nisan 2017’de hayata veda etmiştir.”