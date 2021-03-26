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“CRM Ekip Kaynakları Yönetimi” panelinin 2.si online olarak gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü tarafından düzenlenen “CRM Ekip Kaynakları Yönetimi” panelinin 2.si online olarak gerçekleşti.

26 Mart 2021 Cuma 15:10
“CRM Ekip Kaynakları Yönetimi” panelinin 2.si online olarak gerçekleşti
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GAÜ Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Günay Uçar ve GAÜ Pilotaj Uçuş Hattı Sorumlusu Alihan Ovalı moderatörlüğünde gerçekleştirilen online programa Kaptan Pilot Haluk Tekerek konuk oldu.

Tekerek yayında CRM ekip kaynakları yönetiminden bahsederken yaptığı açıklamalarda; “CRM (Crew Resource Management) esas itibarıyla Ekip Kaynak Yönetimi 1970’lere dayanan ve gelişimi 2000’li yıllara dayanan bir kavram anlam olarak havacılıkta emniyet açısından kritik rol oynayan uçuş ekibinin güvenli ve verimli bir uçuş operasyonu için tüm kaynakları verimli kullanmasıdır. Bu kaynakları şöyle sıralayabiliriz; Uçuşta görevli olan pilot, kabin amirleri, yolcular, kabin ekip üyeleri, kule operatörleri, meteoroloji, şirketin yayınları bunların hepsi uçuşta birer kaynak.

CRM’in 21’e yakın alt başlığının olduğunu ve eğitiminin kapsamlı olduğundan bahseden Tekerek teneffüs dışında minimum 18 saat süreceğine ayrıca CRM eğitimi işin ehli kişilerden alınması gerektiğine aksi halde yanlış bilgilerle yönlendirilmenin sakıncalı olacağını söyledi. Tekerek açıklamalarının devamında; "CRM’nin insan faktörü CRM’i doğurdu. CRM çok eskiye dayanan bir kavram ve ortaya ilk çıkış sebeplerinden bir tanesi 1972 yılında çok deneyimli bir uçuş ekibi iniş takımlarından bir ışığa odaklanarak iniş esnasında yere çakılarak uçaktaki birçok kişinin yaşamının yitirilmesine sebep oldu.1977 yılında Tenerife faciasıda aynı şekilde 600’e yakın can kaybına sebep olduğu için bu noktada havayolu şirketleri kazaların sebeplerini araştırmaya başlıyor ve böylelikle CRM temelleri, Amerikan Havacılık ve uzay örgütü NASA ile atılıyor.

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Ayrıca CRM tarihine bahtığımızda,1.Dünya Savaşı'nda uçakların güvensiz olduğuna inanılırdı. Uçakların kanatlarının bez ya da benzeri parçalardan oluşması gerek, gövdeleri alüminyum değil de daha güvensiz oluşu ayrıca meteorolojik şartların kötü oluşu sebebiyet verdi.1940’larda savaşlar sebebiyle birçok uçak üretildi ve uçaklar sayede bez gövde değil de daha güvenli denilebilecek türden metaryerlerden yapılmaya başlandı” dedi.

Tekerek; “Havayollarının gereklilerinden biri olan ve 6 ayda bir defa pilotların yapmak zorunda olduğu testler vardır. Bu testler her bir kontrolde CRM yönünden kaptan pilot ve yardımcı pilotun belli bir gözleme tabi tutuluyor ve eğer CRM yönünden eksiklik görülürse şirket bu yönden ilave eğitimler verebilir” dedi.

Pilot adaylarına tavsiyelerde bulunan Tekerek; “İlgili meydanların rotaları doğrultusunda meteorolojilerine dikkat etmek gerekir. Uçuşa çıkmadan önce ilgili meydanların Tripcheck’ini ve harici kontrollerini harici manuele göre yapmak gerekir’’dedi.

Kokpit içerisinde uçuş emniyetini bozan etkenlerden bahseden Tekerek; “Emniyet ortamını bozan en önemli faktör iletişimdir, Sadece pilotların kendi arasındaki iletişim değil tüm uçuş dâhilinde olan personel için geçerli olan bir kavram, İkincisi ise strestir, daha sonra yetersiz eğitim veya zaman baskısı kazaya sebebiyet verebilir” dedi.

Havayolu mülakatlarının bir parçası olan CRM mülakatları hakkında tavsiyelerde bulunan Tekerek; “Mülakata giderken kadın veya erkek fark etmeksizin takım elbise giymeleri kişisel görünüme çok özen göstermeleri ayrıca mülakat esnasında bildiğiniz kadar konuşun, bilmediğiniz şey hakkında bilmiyorum ama bu konu hakkında araştırma yapacağım şeklinde geri dönüş yapın, başvuru yapacağınız hava yolu şirketini tanıyın, havacılık tarihini araştırıp öğrenin, temel uçuş bilgilerini bilinmesi gereklidir” dedi.

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Son Güncelleme: 26.03.2021 16:01
Anahtar Kelimeler:
GAÜ Pilotaj Bölümü
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