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Creditwest’te hızlı ve pratik randevu devri başladı!

04 Şubat 2021 Perşembe 17:19
Creditwest’te hızlı ve pratik randevu devri başladı!
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CREDITFAST UYGULAMASI İÇERİSİNDEKİ RANDEVU SİSTEMİ İLE  MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNDEN RANDEVU ALINMAYA BAŞLANDI

Creditwest Bank, dijital bankacılık alanında bir yeniliğe daha imza atarak Creditfast uygulaması altındaki Randevu hizmetini hayata geçirdi.

Creditwest Bank müşterisi olan veya olmayan herkes şubelerde görevli müşteri temsilcilerinden randevu alarak şubede beklemeden kolaylıkla bankacılık hizmeti alabiliyor.

Özellikle pandemi döneminde kapalı alanlarda geçirilen vakti minimuma indirmeyi sağlayan bu uygulamayı kullanmak için Creditfast uygulamasını cep telefonlarına indirmek yeterli oluyor. Uygulama indirildikten sonra Credifast uygulaması içerisindeki Randevu butonundan; müşteri numarası veya Creditwest müşterisi değil ise telefon numarası girilerek  şubede müsait olan müşteri temsilcisinden  uygun saat seçilerek kolaylıkla randevu alınabiliyor.

KOMUT: ŞUBEYE GELEN MÜŞTERİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ

Konu ile ilgili bilgi veren Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetmeni Şerife Komut, birçok bankacılık işleminin şubeye gelmeden Creditwest Bank Internet, Mobil Bankacılık ve West Notifier uygulaması üzerinden yapılabildiğini ancak Kuzey Kıbrıs bankacılık yasal mevzuaları kapsamında ıslak imza gerektiren evraklar ile işlemi olan ya da  yüz yüze danışmanlık almak isteyen müşterilerin şubeleri ziyaret etmeye devam ettiğini, bu nedenle Randevu sistemini kullanan müşterilerin zamandan tasarruf sağlayabildiğini söyledi. Pandemi döneminde şubelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarının geçerli olduğunu da belirten Komut, şubelerin rutin olarak dezenfekte edildiğini belirtti.

Tüm para transferleri, fatura ödeme, kredi kartı ödemeleri, döviz alım/satımı gibi günlük bankacılık hizmetlerinin tümümün Creditwest Bank Mobil Şube, İnternet Bankacılığı ve West Notifier uygulaması  üzerinden kolaylıkla yapıldığını da söyleyen Komut, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen müşterilere hafta içi 08:00 -12:00 13:00 – 17:00 saatlerinde 0392 444 0678  Çağrı Merkezi, bankanın sosyal medya kanalları  ve 05338469378/05488399378 whatsapp hatlarından destek vermeye devam ettiklerini belirtti.  

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CREDITFAST BANKACILIK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER İÇERİYOR

Creditfast uygulaması, Creditwest Bank’ın hayatı kolaylaştırmak için müşterilerine sunduğu birçok hizmeti bir noktada topladığı bir uygulamadır. Creditfast uygulaması içerisinde Randevu sistemi yanı sıra, ileri tarihli her türlü çekin sorgulandığı Fastçek hizmetine, Creditwest Bank’ın tüm mobil uygulamalarına ve resmi web sitelerine erişmek mümkün. Sadece bir tık ile  Çağrı Merkezine ulaşabilir veya  en yakın Creditwest şubesi ile ATM’yi bulup işlemler gerçekleştirilebilir.

Creditfast uygulaması Appstrore veya Google Play’den kolayca telefona indirilerek kullanılabiliyor. Üstelik tüm Creditwest mobil uygulamaları kullanılırken müşterilerin internet kotasından gitmiyor.

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