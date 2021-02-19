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Creditwest çalışanları tarafından 524 yardım paketi bağışlandı

19 Şubat 2021 Cuma 18:53
Creditwest çalışanları tarafından 524 yardım paketi bağışlandı
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Creditwest çalışanları, kendi aralarında “ Birlikte Başaracağız” sloganıyla yardım kampanyası düzenleyerek pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan sosyal risk gruplarına yönelik 524 adet gıda paketi hazırladı ve ihtiyaçlı bireylere dağıtılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etti.

Creditwest Bank ve Creditwest Sigorta Şirketi çalışanları,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan ve pandemi dolayısı ile yakın zamanda işini kaybeden, kayıtsız duruma düşen işçilere, ekonomik sıkıntı yaşayan, tek ebeveyn olarak yaşayan çocuklu ailelere, bakım hizmetlerinden yararlanamayan yaşlılara ve engelli bireylere, herhangi bir yerden geliri olmayan kadınlara ve yabancı öğrencilere yönelik başlattığı yardım kampanyası için duyarlılık gösterek önemli bir bağış yaptı. 12 farklı  gıda maddesinden oluşan 524 adet yardım paketini 3 gün gibi kısa bir sürede hazır eden Creditwest çalışanları, takım çalışmasının en güzel örneğini sergiledi.

PEKEL: CREDİTWEST ÇALIŞANLARI SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ GELİŞMİŞ  ÇOK GÜZEL VE BÜYÜK BİR AİLE

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Creditwest Bank ve Creditwest Insurance çalışanlarının yaklaşık bir yıldır ülkenin ve dünyanın geçtiği bu zorlu günlerde özveri ile çalışmaya devam ettiğini, Creditwest çalışanlarının çok güzel ve büyük bir aile olduğunu bu bağış kampanyası  ile bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Creditwest çalışanlarının sadece konusunda uzman kalifiye çalışanlar olmakla kalmayıp ülkesine ve  toplumuna değer katan bireyler de olduğunu belirten Pekel, çalışanların özellikle işini ve aşını kaybeden bireylere yönelik düzenlenen bu kampanyaya hızlı bir şekilde  katkı sağladığını açıkladı.

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Creditwest Bank’ın hızlı çözüm sunan, dinamik bir yapısının olduğunu ve Bakanlığın başlattığı bu kampanyayı duyar duymaz çalışanlar olarak katkı koymaya karar verip örgütlenerek 3 gün gibi kısa sürede 524  adet ihtiyaç paketi hazırlayıp Bakanlığa teslim ettiklerini ifade etti. Pekel, adanın her yerinde hizmet veren çalışanlarının bağış kampanyasına katılabilmesi için  bankanın teknolojik altyapısını kullandıklarını da ekledi.

Virüs salgını sebebiyle oluşan toplumsal ve ekonomik yaraların en kısa zamanda sarılmasını temenni eden Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Creditwest Bank’ın 26 yıldır olduğu gibi bugün de hizmetleri, ürünleri ve çalışanları ile daima toplumun yanında olacağını da ekledi.

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