Creditwest Bank, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin onarımı için katkı yapacağını açıkladı

Creditwest Bank, yangın sonrasında hızlı bir şekilde karar alarak hafta sonu sosyal medya hesaplarından yangından ötürü hasar gören hastanenin onarımı için 50.000 TL katkı yapacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleşen ziyarette onarım için destek belirten Zaheer, tüm halkımıza geçmiş olsun mesajı verdi.

KKTC Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, bu üzücü yangın olayının ardından Bakanlık ve özellikle hastane çalışanlarının çok hızlı bir şekilde 300 hastanın tahliye işlemlerini gerçekleştirdiğini ve hastaların tedavilerinin diğer hastanelerde devam ettiğini belirtti. Tahliye işlemi sonrasında 2 hastanın hayatının kaybetmesinin çok üzücü olduğunu belirten Ali Pilli, hasta yakınlarına tekrardan başsağlığı diledi.

Bakan Pilli, hastanedeki tıbbi araçların sigortalı olduğunu, hasar tespitinden sonra sigorta şirketinin hasarın karşılanması için yükümlülüğü neyse yapacağını söyledi. Dr. Ali Pilli, sağlık konusunun acil, vakit kaybetme şansı vermeyen bir konu olduğunu, bu nedenle Devlet Hastanesinin eski halinden çok daha iyi bir duruma getirilmesi için Devletin tüm bakanlıklarına görev düştüğünü açıkladı.

Yardım kampanyasının, olayın hemen ardından duyarlı vatandaş ve kurum kuruluşlardan gelen taleplerle kendiliğinden başladığını ifade eden Pilli, yardım yapacağını ilk duyuran bankanın ise Creditwest Bank olduğunu belirtti. Bakan Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinin sigortalı olmasına rağmen hastanenin en hızlı bir şekilde eski haline getirilmesinde halktan ve kurum kuruluşlardan gelecek yardımların çok önemli olduğunu açıkladı.

ZAHEER: YARALARI HEP BİRLİKTE SARALIM

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel yerel bankası olmaları sebebiyle her zaman her konuda öncü olmayı kendilerine hedef edindiklerini, bu öncülüğü sadece bankacılık ürün ve hizmetlerinde değil sosyal sorumluluk alanında sürdürdüklerini ifade etti.

Katkılarının diğer banka, kurum ve kuruluşlara örnek olmasını ve lokomotif etkisi sağlamasını arzuladıklarını söyleyen Zaheer, Creditwest Bank’ta açılan yardım hesabını da tüm müşterilerine duyuracaklarını söyledi.

KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Yardım Hesabı , Creditwest Bank Merkez Şubesi 100 500 116 ( UBAN CT70136094150000000100500116) hesabı halktan ve kurumlardan bağış kabul etmeye başladı.