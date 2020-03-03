banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110196
ALTIN
318.892
DOLAR
6.1861
STERLİN
7.9177
EURO
6.8771
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Creditwest Bank, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin onarımı için katkı yapacağını açıkladı

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi bugün ziyaret ederek Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan üzücü yangın sonrasında yaraların sarılması için banka olarak destek vereceğini açıkladı.

Creditwest Bank, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin onarımı için katkı yapacağını açıkladı

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi bugün ziyaret ederek Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan üzücü yangın sonrasında yaraların sarılması için banka olarak destek vereceğini açıkladı.

03 Mart 2020 Salı 12:44
Creditwest Bank, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin onarımı için katkı yapacağını açıkladı
banner337

Creditwest Bank, yangın sonrasında hızlı bir şekilde karar alarak hafta sonu sosyal medya hesaplarından yangından ötürü hasar gören hastanenin onarımı için 50.000 TL katkı yapacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleşen ziyarette  onarım için destek belirten Zaheer, tüm halkımıza geçmiş olsun mesajı verdi.

KKTC Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, bu üzücü yangın olayının ardından Bakanlık ve özellikle hastane çalışanlarının çok hızlı bir şekilde 300 hastanın tahliye işlemlerini gerçekleştirdiğini ve hastaların tedavilerinin diğer hastanelerde devam ettiğini belirtti. Tahliye işlemi sonrasında 2 hastanın hayatının kaybetmesinin çok üzücü olduğunu belirten Ali Pilli, hasta yakınlarına tekrardan başsağlığı diledi.

Bakan Pilli,  hastanedeki  tıbbi araçların sigortalı olduğunu, hasar tespitinden sonra sigorta şirketinin hasarın karşılanması için yükümlülüğü neyse yapacağını söyledi. Dr. Ali Pilli, sağlık konusunun acil, vakit kaybetme şansı vermeyen bir konu olduğunu, bu nedenle Devlet Hastanesinin eski halinden çok daha iyi bir duruma getirilmesi için Devletin tüm bakanlıklarına görev düştüğünü açıkladı.

Yardım kampanyasının, olayın hemen ardından duyarlı vatandaş ve kurum kuruluşlardan gelen taleplerle kendiliğinden başladığını ifade eden Pilli, yardım yapacağını ilk duyuran bankanın ise Creditwest Bank olduğunu belirtti. Bakan Ali Pilli,  Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinin sigortalı olmasına rağmen hastanenin en hızlı bir şekilde eski haline getirilmesinde halktan ve kurum kuruluşlardan gelecek yardımların çok önemli olduğunu açıkladı.

ZAHEER: YARALARI HEP BİRLİKTE SARALIM

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel yerel bankası olmaları sebebiyle her zaman her konuda öncü olmayı kendilerine hedef edindiklerini, bu öncülüğü sadece bankacılık ürün ve hizmetlerinde değil sosyal sorumluluk alanında sürdürdüklerini ifade etti. 

Katkılarının diğer banka, kurum ve kuruluşlara örnek olmasını ve lokomotif etkisi sağlamasını arzuladıklarını söyleyen Zaheer, Creditwest Bank’ta açılan yardım hesabını da tüm müşterilerine duyuracaklarını söyledi.

KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Yardım Hesabı ,  Creditwest Bank Merkez Şubesi 100 500 116 ( UBAN CT70136094150000000100500116) hesabı halktan ve kurumlardan bağış kabul etmeye başladı.

Anahtar Kelimeler:
Creditwest Bank Hastane YardımDr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tmt Mücahitler Derneği: ”kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki Operasyonları Göğsümüzü Kabarttı”
Tmt Mücahitler Derneği: ”kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’teki Operasyonları Göğsümüzü Kabarttı”
Google Hash Code Yarışmasında, KKTC 1’incisi GAÜ’den
Google Hash Code Yarışmasında, KKTC 1’incisi GAÜ’den
Başbakan Tatar Adana'dan Kayseri'ye geçiyor
Başbakan Tatar Adana'dan Kayseri'ye geçiyor
Pilli: “Ayakta tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezi çalışıyor“
Pilli: “Ayakta tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezi çalışıyor“
Ktezo Kapıların Kapanmasının Toplumlar Arası Güvensizliği Körükleyeceği Uyarısında Bulundu
Ktezo Kapıların Kapanmasının Toplumlar Arası Güvensizliği Körükleyeceği Uyarısında Bulundu
Dp Merkez Kadın Örgütü, Kamusen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi İle Görüştü
Dp Merkez Kadın Örgütü, Kamusen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi İle Görüştü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü…
8 Mart Dünya Kadınlar Günü…
Kıb- Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Bugün Toplandı
Kıb- Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Bugün Toplandı
Başbakan Tatar, KKTC’den ayrıldı
Başbakan Tatar, KKTC’den ayrıldı
1-7 Mart Yeşilay Haftası
1-7 Mart Yeşilay Haftası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim