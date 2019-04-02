Credıtwest Bank çalışanlarından Saraçoğlu Vakfı yararına oyun

Creditwest Bank çalışanları tarafından Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına oyun sergilenecek.

Creditwest Bank’tan yapılan yazılı açıklamaya göre , “Bir 5 dakikanız var mı?” isimli oyundan elde edilecek tüm gelir, vakfa bağışlanacak.

7 yaş ve üzeri için uygun olan oyunun yer ve tarihleri şöyle:

“11 Nisan 2019 saat: 19.30 TMK Konferans Salonu

18 Nisan saat:19.30 TMK Mağusa

25 Nisan 2019 saat: 19.30 Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi

09 Mayıs 2019 Saat: 19.30 Güzelyurt AKM”