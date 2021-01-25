Cranberries Dans Stüdyosu’nda bir üye ve bir eğitmen pozitif!

Lefkoşa’daki Cranberries Dans Stüdyosu’nda bir üye ve bir eğitmenin PCR test sonuçları koroanvirüs pozitif çıktı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cranberries Dans Stüdyosu Direktörü Eda Kutruza, üyelerden birinin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından karantina oteline alındıklarını duyurdu.

Kendisine yapılan ilk test sonucunun negatif ancak eğitmenlerden birinin test sonucunun pozitif çıktığını belirten Kutruza, karantina süreci boyunca stüdyonun hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Eda Kutruza tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Sevgili Üyelerim,

Üyelerimizden bir kişinin covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından karantina oteline alındık.

Bana yapılan test sonucu NEGATİF olup, reformer eğitmenimiz Selin İnan’ın test sonucu pozitif çıkmıştır. Ben önlem amaçlı Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü süre boyunca karantina merkezinde izole olacağım.

Bu süre boyunca stüdyomuzda hizmet veremeyeceğiz.

Pazartesi (18.01.21) gününden itibaren bizlerle temasda bulunan herkesin, sorumluluğumuz gereği test yapmalarını önemle rica ederiz.. Sağlıkla kalın????????

(Cranberries Dance Studio)

Eda Kutruza”