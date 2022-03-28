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“Covid’den 4 can kaybı daha

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 bin 33 test yapıldığını, 767 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin vefat ettiğini, 597 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

28 Mart 2022 Pazartesi 19:15
“Covid’den 4 can kaybı daha

Bugünkü can kayıplarıyla birlikte KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 220’ye yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 5.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 352’si Lefkoşa, 164’ü Girne, 177’si Gazimağusa, 42’si Güzelyurt, 21’i İskele ve 11’i de Lefke bölgesinden.

28 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23033 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 767     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 767           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597      

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.340.234     

Toplam Vaka Sayısı: 81.617            

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76145        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6369   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 6319

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 786 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 25

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 267

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1269       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138882  

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Son Güncelleme: 28.03.2022 19:22
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