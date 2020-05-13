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Covid - 19... Dünya Bankası’ndan Sonra Avrupa Birliği’nden De Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cevap Geldi

Lefkoşa, 13 Mayıs 20 : Dünya Bankası’ndan sonra Avrupa Birliği’nden de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya cevap geldi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:23
Covid - 19... Dünya Bankası’ndan Sonra Avrupa Birliği’nden De Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cevap Geldi
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Lefkoşa, 13 Mayıs 20 : Dünya Bankası’ndan sonra Avrupa Birliği’nden de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya cevap geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Kıbrıs Türk toplumuna desteğimiz devam edecek. Salgının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkilerine karşı sizinle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, COVID-19 salgını nedeniyle Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu durumu uluslararası örgütlere iletmiş ve yardımlaşma ve dayanışma talebinde bulunmuştu. Dünya Bankası’nın teknik desteğe hazır olduğunu bildirmesinin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Cumhurbaşkanı Akıncı’ya cevabi mektubunu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, cevabi mektubunda, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bugüne kadar yapılan destekler yanında, özellikle küçük işletmeler ile serbest çalışanlara da yardım sağlanabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, salgının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkilerine karşı Avrupa Birliği Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumu ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

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AB, DAHA ÇOK YARDIM İÇİN ÇALIŞIYOR

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, insanlığın COVID-19 salgınından dolayı hiç görülmemiş bir sınavla karşı karşıya olduğunu ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın salgınla mücadele kapsamında ilgili tüm aktörlerin bu mücadelede işbirliği yapması ve eşgüdüm içinde olması yönündeki görüşüyle tamamen hemfikir olduğunu kaydetti. Mektupta, Avrupa Birliği Komisyonu’nun ivedi bir şekilde Kıbrıs Türk toplumuna salgınla mücadele konusunda yardımcı olmak için hali hazırda adımlar attığı ve salgının ekonomik etkisine karşı da orta vadede daha çok yardım sağlanması için çalışma yapılacağı belirtildi.
Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu’nun BM Kalkınma Programı ile çalışarak şu an itibariyle Kıbrıslı Türkler için 2,5 milyon Euro tutarında sağlık ekipmanı aldığını belirtti. Bu tutarın salgınla mücadele kapsamında Kıbrıslı Türkler için ayrılan 5 milyon Euro’luk yardımın ilk bölümü olduğunu kaydeden Leyen mektupta, ayrıca 25 kişilik sağlık personeline 3 aylık süre için finansman sağlanmasının önerildiğini ifade etti.

Mektupta, Avrupa Birliği Komisyonu’nun salgınla mücadele konusunda Kıbrıs Türk toplumunun kapasitesini geliştirmek için teknik yardım sağlamaya hazır olduğu da belirtildi.

ÇİFTÇİLERE HİBE ÇALIŞMASI SON AŞAMADA…

Kıbrıs Türk ekonomisinin desteklenmesi için ise Dünya Bankası ile yakın temas içerisinde çalıştıklarını kaydeden Leyen, AB Mali Destek Programı’nın Kuzey Kıbrıs’taki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Leyen, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği cevabi mektubunda, küçük işletmelere daha önce hibeler verildiği, bu çerçevede, küçük işletmeler ve esnafa yardım sunulması ile mikro finans inisiyatiflerinin desteklenmesi için programın genişletilmesini hedeflediklerini belirtti, ayrıca, kırsal kalkınma alanında çiftçilere hibe verilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini de kaydetti.

Von der Leyen, AB Komisyonu’nun desteğinin bu kadarla kalmayacağını, Kıbrıs Türk toplumunun salgının ekonomik boyutuyla mücadeledeki dayanışma talebine duyarlı olduğunu ve zamanlı ve etkin bir şekilde yardım sağlanması için bazı ilave yeni adımlar daha atılmasını değerlendirdiklerini, özellikle küçük işletmeler ile serbest çalışanlara yardım sağlanabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Von der Leyen mektubunda, salgının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkilerine karşı Avrupa Birliği Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumu ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceği hususunda Cumhurbaşkanı Akıncı’yı temin ederek sözlerini noktaladı.
(SEL)
 

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