Covid sayılarındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 967 test sonucunda 69 vakaya rastlandı. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 24 olurken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1.
Son 24 saatte tespit edilen vakalarda; 42 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, bölgesinden
24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529
Toplam Vaka Sayısı: 92.996
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.464
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :