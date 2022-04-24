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Covid sayılarındaki düşüş sürüyor

KKTC’de Covid-19 sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

24 Nisan 2022 Pazar 19:30
Covid sayılarındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 967 test sonucunda  69 vakaya rastlandı. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı  24 olurken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1.

Son 24 saatte tespit edilen vakalarda; 42 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, bölgesinden 

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69   

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529    

 Toplam Vaka Sayısı: 92.996          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.464                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299    

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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Son Güncelleme: 24.04.2022 20:14
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