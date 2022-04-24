Covid sayılarındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 967 test sonucunda 69 vakaya rastlandı. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 24 olurken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1.

Son 24 saatte tespit edilen vakalarda; 42 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, bölgesinden

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529

Toplam Vaka Sayısı: 92.996

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.464

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :