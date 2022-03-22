Covid-19’dan bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte toplam 15 bin 393 Covid-19 testi yapıldığı, 594 pozitif vakaya rastlandığı, 357 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada vakalada;273 kişinin Lefkoşa, 119 kişinin Girne, 106 kişinin Gazimağusa, 60 kişinin Güzelyurt, 22 kişinin İskele, 14 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 594

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 594

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 357

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712



Toplam Vaka Sayısı: 78.279

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.041

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4981

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 770

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 299

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 217

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2031

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137590”