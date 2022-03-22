Covid-19’dan bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte toplam 15 bin 393 Covid-19 testi yapıldığı, 594 pozitif vakaya rastlandığı, 357 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi.
Açıklamada vakalada;273 kişinin Lefkoşa, 119 kişinin Girne, 106 kişinin Gazimağusa, 60 kişinin Güzelyurt, 22 kişinin İskele, 14 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 594
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 594
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 357
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712
Toplam Vaka Sayısı: 78.279
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4981
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 770
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 299
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 217
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2031
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137590”