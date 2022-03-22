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Covid-19’dan bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı bugün Covid-19’dan bir kişinin hayatını daha  kaybettiğini açıkladı.

22 Mart 2022 Salı 19:15
Covid-19’dan bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte toplam 15 bin 393 Covid-19 testi yapıldığı, 594 pozitif vakaya rastlandığı, 357 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi. 

Açıklamada vakalada;273 kişinin Lefkoşa, 119 kişinin Girne, 106 kişinin Gazimağusa, 60 kişinin Güzelyurt, 22 kişinin İskele, 14 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.  

22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle: 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 594    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 594           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 357        

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712     
      
Toplam Vaka Sayısı: 78.279             

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.041      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4981  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 770  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 299 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 217   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2031        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137590”

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Son Güncelleme: 22.03.2022 20:09
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