Covid-19’dan 3 can kaybı daha

KKTC’de, son 24 saatte Covid-19’dan 3 can kaybı yaşanırken, 20 bin 911 test sonucunda 573 vakaya rastlandı
Son kayıplarla birlikte Covid-19’dan ölenlerin sayısı 225’e yükselirken, yoğun bakımdatedavi gören hasta sayısı ise 7.
Pozitif vakalardan 247 kişi Lefkoşa, 129 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke bölgesinden.
3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6946
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :