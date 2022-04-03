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Covid-19’dan 3 can kaybı daha

KAYBEDİLEN HASTA SAYISI 225’E YÜKSELDİ… YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 7

03 Nisan 2022 Pazar 19:00
Covid-19’dan 3 can kaybı daha

KKTC’de, son 24 saatte Covid-19’dan 3 can kaybı yaşanırken,  20 bin  911 test sonucunda 573 vakaya rastlandı

Son kayıplarla birlikte Covid-19’dan ölenlerin sayısı 225’e yükselirken, yoğun bakımdatedavi gören hasta sayısı ise 7. 

Pozitif vakalardan 247 kişi Lefkoşa, 129  kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke bölgesinden. 

3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573      

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419     

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  Toplam Vaka Sayısı: 87.311            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6946  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :    

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Son Güncelleme: 03.04.2022 19:08
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