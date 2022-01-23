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Covid-19’dan 2 kayıp daha…

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle bugün 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 14 bin 397 test yapıldığını, 410 pozitif vakaya rastlandığını, 556 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

23 Ocak 2022 Pazar 19:15
Covid-19’dan 2 kayıp daha…

Bakanlık açıklamasında, pozitiflerden 179 kişinin Lefkoşa, 95 kişinin Girne, 71 kişinin Gazimağusa, 28 kişinin Güzelyurt, 15 kişinin İskele, 22 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Bugün Covid-19 genel durumu şöyle:  

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.397

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410

Yerel Vaka Sayısı: 410

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 556

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.226.223

Toplam Vaka Sayısı: 50.297

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.027

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5115  

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5033   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 157 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13.”

SON 24 SAATTE 307 BİLEKLİK TAKILDI

Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:  

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 307      

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 394

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4285     

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117099.”

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Son Güncelleme: 23.01.2022 19:19
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