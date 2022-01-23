Covid-19’dan 2 kayıp daha…

Bakanlık açıklamasında, pozitiflerden 179 kişinin Lefkoşa, 95 kişinin Girne, 71 kişinin Gazimağusa, 28 kişinin Güzelyurt, 15 kişinin İskele, 22 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Bugün Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.397
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410
Yerel Vaka Sayısı: 410
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 556
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.226.223
Toplam Vaka Sayısı: 50.297
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.027
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5115
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5033
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 157
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13.”
SON 24 SAATTE 307 BİLEKLİK TAKILDI
Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 307
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 394
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4285
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117099.”