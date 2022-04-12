banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
banner405

Covid-19’dan 2 kayıp daha

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 11 bin 704 test yapıldığını, 340 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

12 Nisan 2022 Salı 19:00
Covid-19’dan 2 kayıp daha

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vakalardan, 143 kişinin Lefkoşa, 53 kişinin Girne, 95 kişinin Gazimağusa, 17 kişinin Güzelyurt, 20 kişinin İskele, 12 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777  

banner341
Toplam Vaka Sayısı: 91.051            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3873 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 539”

banner360
Son Güncelleme: 12.04.2022 19:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Meclis Başkanlığından açıklama: Borcu olmamasına rağmen Meclis elektriksiz bırakıldı
Meclis Başkanlığından açıklama: Borcu olmamasına rağmen Meclis elektriksiz bırakıldı
Tatar'dan başarının formülü
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim