Covid-19’dan 2 kayıp daha

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vakalardan, 143 kişinin Lefkoşa, 53 kişinin Girne, 95 kişinin Gazimağusa, 17 kişinin Güzelyurt, 20 kişinin İskele, 12 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3873
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 539”