Covid-19’dan 2 can kaybı ve 423 vaka daha…

KKTC’DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARI 192’YE YÜKSELDİ
KKTC’de Covid-19’dan 2 can kaybının olduğu son 24 saatte 24 bin 272 test yapıldı, 423 pozitif vakaya rastlandı, 510 kişi taburcu edildi. Toplam kayıplar 192’ye yükselirken yoğun bakımdaki hasta sayısının 7 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü koronavirüs tablosu açıklamasına göre, bugün saptanan 423 vakanın 168’i Lefkoşa, 98’i Girne, 100’ü Gazimağusa, 25’i Güzelyurt, 21’i İskele, 11’i Lefke bölgesinden.
Bugünkü genel durum tablosu ise şöyle:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027
Toplam Vaka Sayısı: 67.494
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 206
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307.”