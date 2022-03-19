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Covid-19’dan 2 can kaybı daha

SON 24 SAATTE 21 BİN 360 TEST YAPILDI, 613 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 461 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

19 Mart 2022 Cumartesi 19:00
Covid-19’dan 2 can kaybı daha

KKTC’de son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 2 can kaybıyla toplam kayıplar 207’ye yükselirken 21 bin 360 test sonucunda 613 pozitif vakaya daha rastlandı; tedavisi tamamlanan 461 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın son 24 saatteki Covid-19 durumuyla ilgili açıklamasına göre, 613 vakadan 234’ü Lefkoşa, 151’i Girne, 124’ü Gazimağusa, 55’i Güzelyurt, 35’i İskele ve 14’ü de Lefke bölgesinden…

Bugün itibarıyla toplam test sayısı 6 milyon 176 bin 203’e, vaka sayısı 76 bin 571’e, iyileşip taburcu edilenler 71 bin 894’e yükseldi.

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Tedavisi devam eden 4 bin 472 vakadan 41’i Pandemi Merkezi’nde, 4 bin 424’ü karantinada bulunuyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7.

Bugün hiç aşı yapılmazken, Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 194 bileklik takıldı, 200 bilekliğin takibi de sonlandırıldı.

Güvende Kal Genel tabloya göre, takip edilen toplam bileklik sayısı 1905, takibi sonlandırılanların toplamı da 136 bin 984.

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Son Güncelleme: 19.03.2022 19:33
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