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Covid-19’dan 1 kayıp daha

KKTC’DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI TOPLAM CAN KAYBI 200’E YÜKSELDİ

07 Mart 2022 Pazartesi 19:15
Covid-19’dan 1 kayıp daha

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle bugün 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 24 bin 146 test yapıldığını, 371 pozitif vakaya rastlandığını, 415 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakaların 156’sının Lefkoşa, 85’inin Girne, 99’unun Gazimağusa, 17’sinin Güzelyurt, 4’ünün İskele ve 10’unun da Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. 
Bugün itibarıyla ülkede koronavirüsten kaybedilenlerin sayısı 200’e yükselirken, toplam test sayısı 5 milyon 994 bin 649’a, vaka sayısı da 70 bin 858’e çıktı.   
Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen vaka sayısı 67 bin 203’e yükselirken halden, tedavisi sürenlerin sayısı da 3 bin 457. Hastalardan 37’si Pandemi Merkezi’nde, 3’ü yoğun bakımda bulunuyor.
Karantinadaki vaka sayısı 3 bin 417 olarak açıklandı.
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı ise 1464.
SON 24 SAATTE 197 BİLEKLİK TAKILDI

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Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316 
GÜVENDE KAL GENEL TABLO 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2118       
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134298”
 

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Son Güncelleme: 07.03.2022 19:36
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