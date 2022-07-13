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Covid-19’da son durum...

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:45
Covid-19’da son durum...

Oygar'dan TAK'a değerlendirme:  “Vakalar arttı ancak hastaneye ve yoğun bakıma yatışlarda endişe verici bir durum yok”

-“Önceliğimiz kendimizi, bağışıklığı düşük ve yaşlı kişileri korumak olmalı”

-“Kapalı ortamlarda maske takılmalı… BA.2 varyantı ön planda…Bulaşıcılığı fazla..”

-“Kalabalık yerlerde vatandaşlara Covid-19 testleri yapılacak, test sayı artırılacak”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Covid-19 vakalarının arttığını ancak hastaneye ve yoğun bakıma yatışlarda endişe verici bir durum olmadığını kaydetti.

Oygar, kalabalık yerlerde vatandaşlara Covid-19 testleri yapılacağını, test sayısını artırılacağını da açıkladı.

Deren Oygar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Covid-19'la ilgili sorularını yanıtladı.

Hastanede 9 kişinin tedavi gördüğünü, 2 hastanın yoğun bakımda olduğunu, bu kişilerin çoğunun yan hastalığı bulunduğunu belirten Oygar, “Önceliğimiz kendimizi, bağışıklığı düşük ve yaşlı kişileri korumak olmalı…” dedi.

Pandemiyle mücadelede maskenin ve aşılanmanın önemine dikkat çeken Deren Oygar, aşısız kişilerin aşı olması, bağışıklık sistemi düşük ve 65 yaş üzerindekilerin 4-6 ay arasında hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini belirtti.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerde aşı yapılmaya devam edildiğini de hatırlattı.

-“Kapalı ortamlarda maske takılmalı… BA.2 varyantı ön planda…Bulaşıcılığı fazla..”

Deren Oygar, kapalı ortamlarda maske takılması gerektiğini, Omicron’un son varyantlarının çok bulaşıcı olduğunu, aşının bulaşı değil hastaneye ve yoğun bakımı yatışı engellediğini anımsattı.

Haziran ayında Türkiye’ye gönderdikleri test sonucuna göre ülkede Omicron’un BA.2 varyantının ön planda olduğunu kaydeden Oygar, son testlerin sonuçlarının bu günlerde açıklanacağını ifade etti.

-Ayaktan Tanı Merkezi'ne başvurulabilir

Covid-19 semptomları gösteren ve hekim ihtiyacı olan kişilerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne başvurabileceğini ifade eden Oygar, nefes darlığı, düşmeyen ateş, göğüs ve sırt ağrısı gibi şikayetleri olan hastaların acil servislere de başvurabileceğini belirtti.

Oygar, hastanelerin servislerinde ve yoğun bakımlarında Covid-19’a yakalanan hastalar için izole odalar olduğunu da ifade etti.

Pandemi Hastanesi’nin normal servislerin olduğu hastaneye dönüştürülmesiyle ilgili bazı eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine Oygar, hastaların kapsamlı sağlık hizmet alabilmesi, sağlık çalışanlarının da bu hizmeti verebilmesi için bu adımın önemli olduğunu kaydetti.

Oygar, hasta sayısı bu kadar azken 100 yataklı Acil Durum Hastanesi’nin imkanlarının kullanılmamasının doğru olmadığını söyleyerek, Covid-19’la ilgili sağlık sorunlarının izole bir ortamda değil, sağlık sistemi içinde çözülebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, önümüzdeki dönemde yeniden ihtiyaç duyulması durumunda bu hastanenin yeniden vakalar için kullanıma açılabileceğini söyledi.

-Son bir haftada 16 bin 692 test… 2 bin 776 vaka…2 ölüm

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi COVID-19 haftalık salgın raporuna göre,  6-12 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 16 bin 692 test yapıldı, 2 bin 776 vakaya rastlandı. 90 ve 75 yaşlarındaki 2 hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

-Test pozitiflik oranı yüzde 16,63

Bu haftaki test pozitiflik oranı yüzde 16,63 olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftaki oran 11.93’dü.

Rapora göre hastanede tedavi gören hasta sayısı 24. Geçtiğimiz hafta hastanede tedavi gören hasta sayısı 13’tü. Son iki rapora göre, hastanede tedavi gören hasta sayısında yüzde 76,92’lik artış oldu.

İskele ilk sırada… Bu haftaki rapora göre Covid-19’dan en çok etkilenen yaş grubu ise 30-39

En çok vaka ise, yüzde 79,73 artışla İskele ilçesinde görülürken ikinci sırada Girne yer aldı. Bu hafta Covid-19’dan en çok etkilenen yaş grubu ise 30-39 oldu. Tespit edilen vakalardan 546’sı bu yaş grubundan.

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Son Güncelleme: 13.07.2022 14:40
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