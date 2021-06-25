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Covid-19’a karşı aşılamalar sürüyor

Lefkoşa ve Gazimağusa’daki 4 özel hastanede Sinovac aşısı yapılmaya başlandı..

25 Haziran 2021 Cuma 13:15
Covid-19’a karşı aşılamalar sürüyor
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KKTC’de koronavirüse karşı ocak ayında başlayan aşılamalar, yeni aşılama merkezlerinin de devreye konulmasıyla günde 5 bini aşkın aşı yapılarak devam ediyor.

Aşı merkezlerinde yoğunluk göze çarparken, sağlık ekipleri aşı olmak için gelenlere hızla aşılarını yapıyor.

Devlete ait hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşılamalar sürerken bugünden itibaren Lefkoşa ve Gazimağusa’daki 4 özel hastanede daha Sinovac aşıları yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Sinovac aşı takvimine göre, Sinovac aşı randevusu SMS ile gelen kişiler için Lefkoşa Kolan Hastanesi, Lefkoşa Etik Hastanesi, Mağusa Tıp Merkezi, Kunter Güven Hastanesi’nde de Sinovac aşıları yapılmaya başlandı.

İNTERNET SİTESİNDEN KAYIT YAPMAK ŞART

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Sinovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerekiyor.

Sinovac aşıları yapılan özel hastaneler ve aşılama saatleri şöyle:

“Lefkoşa Kolan Hastanesi: hafta içi 09.00- 17.00, cumartesi -09.00 -13.00;  Lefkoşa Etik Hastanesi: hafta içi -08.00 -13.00; Gazimağusa -Mağusa Tıp Merkezi: hafta içi -08.00 -17.00; Kunter Güven Hastanesi: hafta içi (12.00 -16.00 ); Lefkoşa YDÜ Hastanesi: (hafta içi 08.00-17.00 )-cumartesi-pazar ) 09.00- 16. 00; Girne Suat Günsel Hastanesi: hafta içi 08.00-17.00 –( cumartesi-pazar) – 09.00-16.00;YDÜ Hastanesi Gazimağusa Dispanseri: hafta içi 08.00-17.00; YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri: hafta içi -08.00-17.00.”

AŞILAR 

KKTC’ye bugüne kadar Türkiye’den çeşitli defalarda 290 bin doz Sinovac marka aşı; AB’den ise 24 bin 700 doz AstraZeneca, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech ve 21 bin doz Johnson&Johnson olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı geldi.

11 Haziran’da AB’den gelen 21 bin doz Johnson&Johnson aşısı tek doz uygulanırken, diğer marka aşılar ise belli süre aralıkla iki doz uygulanıyor.

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Son Güncelleme: 25.06.2021 14:14
Anahtar Kelimeler:
Kktc Aşılama
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