Covid-19'u bile yendi ama ölüme yenildi

Zekai Gece, Larnaka’dan İskele’ye uzanan uzun hayat yolculuğunda otobüs şoförü olarak hizmet etmişti.

Covid- 19 salgının başında eşi ile covid-19'a yakalanan Zekai Gece, ilk dalganın son hastası olarak da biliniyor.

Zekai Gece için o günlerde hastanede taburcu olduğu gün, dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın da katıldığı bir tören düzenlenmişti.

Zekai Gece, Larnaka’nın yaşayan en önemli simgelerinden biriydi.

Merhumun oğlu Sinan Gece, babasının vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı:

"Babam İskelenin Larnakanın ZEKAİ Dayısını kaybettik allahım rahmet eylesin cenazemiz bugün16.50 de ikindi namazı ile defnedilecek ."

Zekai Gece'nin cenazesi bugün16.50 de ikindi namazı ile defnedilecek.

Zekai Gece Türkiye ve Dünya basınında da gündem olmuştu..

Bizler de Kıbrıs Manşet ailesi olarak merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı dileriz..